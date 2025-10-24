VIENNA (AUSTRIA) - Portatosi a casa il ricco montepremi messo in palio nel Six King Slam tenutosi a Riad, Jannik Sinner non ha perso tempo ed è subito volato in Austria per l’ Atp 500 di Vienna . Liquidate la pratiche Altmaier e Cobolli , il fuoriclasse altoatesino si impone nei quarti di finale contro Bublik , 28enne russo con passaporto kazako, con un doppio 6-4. Nel prossimo turno se la vedrà con l'australiano Alex De Minaur, terzo favorito del torneo.

Finisce qui: Jannik in semifinale

Bublik ha un ultimo acuto in battuta, lasciando l'azzurro a 15 in battuta, poi viene ripagato con la stessa moneta. Anche il secondo set si chiude sul 6-4.

Sinner, break e allungo

Altra 'zampata' di Sinner nel corso del quinto game: Bublik si ferma a 15, Jannik strappa il servizio all'avversario, poi completa l'opera nel gioco successivo - che vale l'allungo sul 4-2 - lasciando il kazako a zero.

Stesso copione in avvio di 2° set

Si riparte da dove si era interrotto: Bublik, soffrendo, tiene i primi due turni in battuta. Sinner, invece, 'passeggia' e concede un punto in due giochi: al termine del quarto il punteggio è di 2-2.

L'azzurro si porta sull'1-0

Sinner allunga sul 5-3 lasciando ancora una volta l'avversario a zero, poi subisce la stessa sorte nel game successivo. La prima parte della contesa si chiude al decimo gioco, con Bublik che si ferma a 15.

Break di Jannik: 1° set ipotecato

Bublik lotta e tiene il servizio sul 40-30, poi viene travolto da Sinner: l'azzurro, infatti, prima si porta sul 3-3 lasciando l'avversario a zero per la seconda volta su tre turni in battuta, poi firma il break che, di fatto, equivale a una seria ipoteca sul primo set.

Sinner morde, Bublik si difende

Due palle break al primo game con Bublik in battuta, addirittura tre al terzo dopo essere rapidamente andato sullo 0-40, ma persi entrambi ai vantaggi. Prima e dopo, i due servizi tenuti da Sinner senza particolari patemi, nei quali concede complessivamente un solo punto all'avversario: al termine del quarto gioco il punteggio è di 2-2.

Dove vedere Sinner-Bublik in tv e in streaming

Il match tra Sinner e Bublik, valido per i quarti di finale dell’Atp 500 di Vienna, è il terzo in programma sul Campo Centrale. Si parte alle 13.30 con Berrettini-De Minaur, si prosegue con Zverev-Griekspoor e poi toccherà all’italiano e al kazako che, dunque, non inizieranno prima delle 17.30. Dopo di loro toccherà all’altro italiano Musetti che giocherà contro il francese Moutet. La sfida tra Sinner e Bublik sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

I precedenti tra Sinner e Bublik

Sono sette i precedenti tra Sinner e Bublik, con il 24enne di San Candido che è avanti nel parziale per 5-2. Dopo aver vinto a Dubai e Miami nel 2021, l’azzurro si è imposto anche a ’s-Hertogenbosch nel 2023 mentre in questa stagione ha avuto la meglio ai quarti del Roland Garros e agli US Open. Le uniche affermazioni del kazako, invece, sono arrivate entrambe ad Halle, nel 2023 e pochi mesi fa.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito