Sinner-Auger Aliassime, diretta Masters 1000 Parigi: la finale di Jannik in tempo reale

PARIGI (Francia) - Jannik Sinner (numero 2 al mondo) affronta Felix Auger-Aliassime (numero 10 al mondo) nella finale del Masters 1000 di Parigi. Il tennista azzurro è alla seconda finale in due settimane dopo quella vinta a Vienna nonché la 9ª in stagione, è in striscia positiva da 26 partite a livello indoor e va alla caccia non solo del 23° titolo in carriera (ovvero il 5° nel 2025) ma anche del numero 1 al mondo. Dall'altra parte della rete c'è il canadese in gran spolvero, alla 5ª finale stagionale (3 tornei vinti), seconda in carriera in un Masters 1000 e che vede sempre più vicino il pass per le Nitto Atp Finals di Torino ai danni di Lorenzo Musetti .

14:00

Jannik e la rincorsa ad Alcaraz per il n°1 al mondo

Tutto nelle mani di Jannik. L'eliminazione dello spagnolo al 2° turno di Parigi ha aperto un'autostrada all'azzuro che ha il destino nelle sue mani. Con la qualificazione in finale, Jannik ha ora 11.150 punti nel live ranking, solo 100 meno di Carlos: l'azzurro può tornare numero 1 in caso di vittoria in finale con Auger-Aliassime. In questo caso, infatti, Sinner avrebbe 11.500 punti, mentre Alcaraz sarebbe a 11.250.

Attenzione: anche se questo fosse lo scenario, Jannik resterebbe numero 1 solo per una settimana, in quanto inizierà le Atp Finals da 'virtuale' numero 2. Questo perché l'azzurro dovrà scartare i 1.500 punti della vittoria dello scorso anno a Torino.



13:45

Le parole di Jannik

La semifinale contro Zverev è stato un allenamento per Jannik causa, soprattutto, le condizioni fisiche dell'avversario, cosa che il tennista italiano ha sottolineato nell'intervista post-partita parlando anche del suo torneo: "C'è poco da dire a livello tennistico, Zverev non era al 100%. Ha giocato tanto negli ultimi mesi, arrivando spesso in fondo. Sono contento di fare un'altra finale in questa stagione, significa tanto per me. Vediamo come andrà domani, sarà una partita difficile. Sarebbe un titolo importante, ma è un torneo dove ho sempre faticato ed essere in finale è importante". E sul numero 1 al mondo?: "Lo so, ma non ci penso è solo la conseguenza di come gioco. Se ce la faccio bene, altrimenti sarà per la prossima"

13:30

Dove e quando vedere la finale

La sfida tra Sinner e Auger-Aliassime, valida per la finale del Masters 1000 di Parigi, è in programma oggi a La Défense Arena di Parigi alle 15:00. La partita sarà trasmessa in diretta tv via satellite su Sky Sport Uno(201) e Sky Sport Tennis (203), ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo e Now.

13:18

Sinner-Auger Aliassime, i precedenti

Sinner ed Auger-Aliassime si sono affrontati a livello Atp 5 volte carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 2-2 (una partita non si giocò). Jannik si è aggiudicato l'ultima sfida quando vinse in quattro set nella semifinale degli Us Open. I precedenti

2022 - Madrid (R16): Auger-Aliassime 6-1, 6-2

2022 - Cincinnati (R16): Auger-Aliassime 2-6, 7-6, 6-1

2024 - Madrid (QF): Auger-Aliassime (forfait Sinner)

2025 - Cincinnati QF): Sinner 6-0, 6-2

2025 - US Open (SF): Sinner 6-1, 3-6, 6-3, 6-4

12:53

Sinner, il percorso fino alla finale

Cammino immacolato per Jannik a Parigi. Mai al terzo set e solamente contro Cerundolo l'azzurro ha sofferto per poi archiviare lasciando stare la semifinale contro uno Zverev totalmente scarico dalla maratona contro Medvedev

1° turno : BYE

: BYE 2° turno : Berges 6-4, 6-2

: Berges 6-4, 6-2 Ottavi : Cerundolo 7-5, 6-1

: Cerundolo 7-5, 6-1 Quarti : Shelton 6-3, 6-3

: Shelton 6-3, 6-3 Semifinale: Zverev 6-0, 6-1

12:53

Auger-Aliassime, il percorso fino alla finale

L'eliminazione al 2° turno di Alcaraz a sicuramente aiutato il cammino che Felix che, però, è stato bravo a sfruttare l'occasione sopravvivendo a parte insidiose. Il canadese ha sempre rimontato un set di svantaggio nelle prime tre partite prima di sbloccarsi e battere in scioltezza Vacherot e Bublik

1° turno : Comesana 6-7, 6-3, 6-3

: Comesana 6-7, 6-3, 6-3 2° turno : Muller 5-7, 7-6, 7-6

: Muller 5-7, 7-6, 7-6 Ottavi : Altmaier 3-6, 6-3, 6-2

: Altmaier 3-6, 6-3, 6-2 Quarti : Vacherot 6-2, 6-2

: Vacherot 6-2, 6-2 Semifinale: Bublik 7-6, 6-3

La Défense Arena, Parigi (Francia)