Sinner-Zverev, diretta Masters 1000 Parigi: la semifinale di Jannik in tempo reale

PARIGI (Francia) - Jannik Sinner ed Alexander Zverev di nuovo l'uno contro l'altro neanche dopo una settimana. Dopo la finale dell'Atp 500 di Vienna, vinta da Jannik domenica, i due tornano a sfidarsi con in palio l'accesso alla finale del Masters 1000 di Parigi. Percorso netto per l'azzurro che non ha concesso nulla ai suoi avversari menre il tedesco ha dovuto rimontare e piegare al 3° set l'amico Medvedev annullando anche 2 match-point in 2 ore e mezza di battaglia. Per Jannik, oltre alla ricerca del 1° titolo indoor nel Masters parigino, c'è anche la rincorsa al numero 1 al mondo: l'azzurro ha ora 10.900 punti nel live ranking, solo 350 meno di Carlos Alcaraz. Jannik ha il destino nelle proprie mani: può tornare numero 1 in caso di vittoria del torneo. In questo caso, infatti, Sinner avrebbe 11.500 punti, mentre Alcaraz sarebbe a 11.250.