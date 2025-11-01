Sinner-Zverev, diretta Masters 1000 Parigi: la semifinale di Jannik in tempo reale

PARIGI (Francia) - Jannik Sinner ed Alexander Zverev di nuovo l'uno contro l'altro neanche dopo una settimana. Dopo la finale dell'Atp 500 di Vienna, vinta da Jannik domenica, i due tornano a sfidarsi con in palio l'accesso alla finale del Masters 1000 di Parigi. Percorso netto per l'azzurro che non ha concesso nulla ai suoi avversari menre il tedesco ha dovuto rimontare e piegare al 3° set l'amico Medvedev annullando anche 2 match-point in 2 ore e mezza di battaglia. Per Jannik, oltre alla ricerca del 1° titolo indoor nel Masters parigino, c'è anche la rincorsa al numero 1 al mondo: l'azzurro ha ora 10.900 punti nel live ranking, solo 350 meno di Carlos Alcaraz. Jannik ha il destino nelle proprie mani: può tornare numero 1 in caso di vittoria del torneo. In questo caso, infatti, Sinner avrebbe 11.500 punti, mentre Alcaraz sarebbe a 11.250.
16:18
Auger-Aliassime in finale: il canadese batte Bublik
Felix Auger-Aliassime è il primo finalista del Masters 1000 di Parigi. Il canadese si aggiudica la semifinale contro Bublik e compie un altro passo decisivo verso le Atp Finals. Pratica chiusa in due set con il tie-break iniziale chiuso sul 7-3 e la rimonta nel secondo, dopo essere stato sotto 4-2, vinto in 6-4. Cattiva notizia per Musetti che viene scavalcato nel ranking da Auger-Aliassime che ora si prepara ad attendere uno tra Sinner e Zverev.
16:08
Anche Sinner perde la pazienza...
La curiosità durante il match contro Shelton valido per i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi. Si gira verso il team e lo fulmina così: “Cavolo…”. LEGGI TUTTO
15:54
La semifinale di Jannik
Continua la corsa alla vetta del tennista azzurro che arriva a sfidare Zverev dopo aver eliminato Ben Shelton nei qaurti. LA PARTITA
15:42
I precedenti Sinner-Zverev
Quello di oggi a Parigi sarà il 9° scontro diretto tra i due, seconda semifinale, con il parziale che recita 4-4 con Jannik vincitore delle ultime tre sfide compresa l'ultima di pochi giorni fa a Vienna per il titolo:
2020 - Roland Garros (R16): Sinner 6-3, 6-3, 4-6, 6-3
2020 - Cologne 2 (SF): Zverev 7-6, 6-3
2021 - US Open (R16): Zverev 6-4, 6-4, 7-6
2022 - Monte Carlo (QF): Zverev 5-7, 6-3, 7-6
2023 - US Open (R16): Zverev 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3
2024 - Cincinnati (SF): Sinner 7-6, 5-7, 7-6
2025 - Australian Open (F): Sinner 6-3, 7-6, 6-3
2025 - Vienna (F): Sinner 3-6, 6-3, 7-5
15:30
Dove vedere Sinner-Zverev
L'incontro valido per la semifinale del Masters 1000 di Parigi, è in programma non prima delle ore 17:00 di sabato 1 novembre sul centrale de La Defense Arena. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis(203) e in diretta streaming sulla piattaforma Now Tv.