 Sinner-Alcaraz, sfida da numeri 1 al mondo: tutte le combinazioni per il primato 

Sinner è 5-4 con Zverev, e quest’anno l’ha battuto tre volte su tre: finale a Melbourne, finale a Vienna e appunto la semifinale nell’Atp di Parigi. Con Shelton è 7-1, e anche per l’americano tre sconfitte nei tre confronti del 2025, in semifinale agli Australian Open, nei quarti a Wimbledon e nei quarti all’indoor di Parigi. Poi Felix Auger-Aliassime, con il quale Jannik era 0-2 a inizio stagione. Ora è 3-2. L’ha superato nei quarti di Cincy, nella semifinale degli US Open e nella finale di Paris La Defense. Infine Musetti. Nei precedenti, Sinner è avanti 3-0. Quest’anno un solo confronto, nei quarti degli US Open.

Sinner e Alcaraz in lotta per Finals e numero 1: le combinazioni

Alcaraz corre per il numero uno di fine anno. E Sinner corre dietro ad Alcaraz. Le Finals mettono in palio 1500 punti. Pagano 200 punti ogni vittoria nel Round Robin, 400 punti per la semifinale, e 500 per il successo finale. Tra Alcaraz e Sinner ballano al momento 1050 punti. Se l’italiano ripeterà il successo di un anno fa, sarà Alcaraz a dover rimediare almeno 500 punti per mantenersi in testa. Come? Vincendo tutti e tre i confronti del Round Robin, per esempio. Ma potrebbero bastarne due, se riuscirà poi ad aggiudicarsi la semifinale. Nessuno sa ancora in che vesti si presenterà a Torino. A Parigi, dove "tutto funziona al meglio" come fece in tempo a spiegare, si è fatto liquidare da Norrie. Sembrava quasi che la racchetta gli pesasse fra le mani. Ha uno strano rapporto lo spagnolo con gli ultimi mesi della stagione. Negli ultimi quattro anni, dopo gli US Open, ha raccolto una semifinale a Basilea nel 2022, la semifinale a Pechino (Sinner) e quella alle Finals (Djokovic) nel 2023, il successo a Pechino nel 2024 e quello di Tokyo quest’anno. Non pochissimo, ma neanche molto come si vede. E il suo girone non è il più semplice. Con Djokovic è 4-5, con Fritz 4-1, con De Minaur 4-0. Anche Alcaraz attende di sapere se Djokovic ci sarà. Le voci, le solite voci, dicono che sarebbe più contento se non ci fosse. Sorteggiato anche il tabellone del doppio. Vavassori e Bolelli sono nel Gruppo Fleming, il peggiore, con le teste di serie Cash-Glasspool (1), Granollers-Zeballos (3) e Krawietz-Puetz (6).

