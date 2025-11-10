Musetti-Fritz, orario e dove vedere in tv e streaming le Nitto Atp Finals

TORINO - Entrato nel tabellone a seguito della rinuncia di Novak Djokovic , Lorenzo Musetti farà il proprio esordio alle Nitto Atp Finals non prima delle ore 14 italiane contro l'americano Taylor Fritz . Reduce dalla sconfitta in finale ad Atene proprio contro Nole , il 23enne carrarino farà il proprio debutto assoluto al torneo dei maestri. Un fatto storico per l'Italia che per la prima volta porta due tennisti nella manifestazione di fine anno. Ma se Jannik Sinner è finito nel Girone Bjorn Borg, completato da Alexander Zverev, Ben Shelton e Felix Auger-Aliassime, Musetti è stato inserito in quello intitolato a Jimmy Connors e oltre a Taylor Fritz affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz e l'australiano Alex De Minaur. L'avversario, numero sei del ranking mondiale , lo scorso anno ha sfidato in finale il vincitore Jannik Sinner e in questa stagione ha trionfato a Eastbourne e Stoccarda.

Musetti-Fritz: diretta tv e streaming

La sfida tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz, valida per il primo turno delle Nitto Atp Finals di Torino, è in programma non prima delle ore 14 italiane e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Tennis (203). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

I precedenti tra Musetti e Fritz

Musetti e Fritz si sono già affrontati cinque volte, con il bilancio che è dalla parte dell'italiano, vittorioso in tre occasioni. Sconfitto nei primi due faccia a faccia, entrambi nel 2022, a Wimbledon e in Coppa Davis, il carrarino si è rifatto con gli interessi vincendo a Montecarlo, ai quarti di Wimbledon e ai Giochi Olimpici nel 2024. Pertanto ha una striscia aperta di tre successi di fila che di certo vorrà ampliare.

