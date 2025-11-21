Coppa Davis, diretta Italia-Belgio: la semifinale in tempo reale

BOLOGNA - Benvenuti nella diretta della semifinale di Coppa Davis tra Italia e Belgio . Dopo il successo contro l'Austria , gli azzurri di capitan Volandri si preparano a sfidare la nazionale belga guidata da Darcis che nei quarti ha superato la Francia . L'assenza dei numeri uno e due del movimento italiano - Jannik Sinner e Lorenzo Musetti - non ha scalfito le certezze degli azzurri, bicampioni in carica in Coppa Davis , che ora vogliono tornare in finale per il terzo anno di fila. Berrettini , Cobolli , Sonego , Vavassori e Bolelli se la vedranno contro Bergs , Collignon , Blockx , Gille e Vliegen: i vincitori dovranno attendere l'altra semifinale tra Spagna e Germania per capire con chi si giocheranno l'insalatiera nell'ultimo atto.

15:41

Belgio, la vittoria all'esordio con la Francia

La nazionale belga ha conquistato l'accesso in semifinale contro l'Italia dopo aver messo ko la Francia grazie alle vittorie di Bergs e Collignon, rispettivamente contro Rinderknech e Moutet.

15:24

L'esordio degli Azzurri in Coppa Davis

La prima sfida per l'Italia è stata quella contro l'Austria di Jurgen Smelzer, con Berrettini e Cobolli che hanno battuto agevolmente - col punteggio di due set a zero - gli austriaci Rodionov e Misolic nei rispettivi singolari.

15:10

Italia-Belgio: i precedenti

I confronti diretti tra la nazionale capitana da Volandri e quella belga sono dieci. L'Italia ne ha vinti sei: 3-2 nel 1950, 3-1 nel 1952, 4-1, 3-2 e 4-1 nel 1959, nel 1961 e nel 1969. L'ultimo risale al 13 settembre dello scorso anno alla Unipol Arena di Bologna con gli Azzurri che si sono imposti per 2-1: Berrettini ha battuto Blockx, Cobolli ha perso con Bergs e la coppia Bolelli-Vavassori ha piegato il duo Gille-Vliegen.

14:58

Panatta: "Squadra forte anche senza Sinner e Musetti"

"Siamo una squadra forte anche senza di loro, ma con loro probabilmente saremmo stati imbattibili. Le altre squadre non sono ingiocabili: Berrettini e Cobolli hanno giocato alla grande contro l'Austria, e abbiamo anche un ottimo doppio". Queste le parole di Adriano Panatta sulla nazionale azzurra, impegnata nella sfida contro il Belgio fra poco meno di un'ora.

14:46

Italia-Belgio: l'orario del match

Il primo singolare del giorno tra Berrettini e Collignon prenderà il via alle 16:15.

14:30

Italia, le probabili scelte di Volandri

Il capitano degli Azzurri dovrebbe confermare Berrettini e Cobolli anche contro il Belgio, dopo averli schierati contro l'Austria. In tal caso, i due azzurri affronteranno rispettivamente Collignon e Bergs.

SuperTennis Arena, Bologna

