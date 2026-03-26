Il sogno Sunshine Double di Jannik Sinner resta in piedi . Dopo aver vinto per la prima volta in carriera a Indian Wells, il numero due al mondo ha messo nel mirino anche il Miami Open , secondo Masters 1000 della stagione in corso di svolgimento sul cemento dell'Hard Rock Stadium (con montepremi totale pari a 9.415.725 dollari). Qualificato al secondo turno grazie a un bye, il 24enne di San Candido fin qui non ha concesso nemmeno un set agli avversari e ha eliminato uno dietro l'altro Dzumhur , Moutet e Michelsen . L'altoatesino dovrà ora vedersela contro un altro americano ai quarti. Stiamo parlando di Frances Tiafoe , numero 20 della classifica mondiale. Per lui percorso molto più accidentato: anche lui subito al secondo turno, dopo aver battuto all'esordio Cazaux ha rischiato di finire fuori prima contro Mensik e poi contro Atmane , riuscendo a portarsi a casa il successo al terzo set. Ora, però, c'è di fronte un Jannik Sinner in grande spolvero, reduce da 14 vittorie di fila e 28 set consecutivi nei Masters 1000.

Sinner-Tiafoe: diretta tv e streaming

La sfida tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe, valida per i quarti di finale del Masters 1000 di Miami, è in programma questa sera come primo match sullo Stadium della sessione diurna con inizio non prima delle 18:00 italiane. Il match sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport e in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Tennis Tv.

I precedenti tra Sinner e Tiafoe

Il quarto di finale al Miami Open sarà la sesta sfida tra Sinner e Tiafoe. Il bilancio dei cinque precedenti vede avanti l'azzurro per 4-1. L'unica affermazione dell'americano è arrivata nel 2021 in semifinale a Vienna, quando rimontò l'avversario aggiudicandosi il match con il punteggio di 3-6 7-5 6-2. Doppietta Jannik, invece, nel 2019, ai quarti ad Antwerp in tre set e al Round Robin delle Next Gen Atp Finals. Più recentemente, invece, il numero due al mondo ha avuto la meglio ai quarti a Vienna nel 2023, prendendosi la rivincita dopo il ko di due anni prima, e in finale a Cincinnati nel 2024.

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