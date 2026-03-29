Sinner-Lehecka, diretta finale Miami: risultato in tempo reale, Jannik per il Sunshine Double

Sono trascorsi 9 anni dal Sunshine Double di Rogerer Federer , l'ultimo sul circuito maggiore. Ora, a ritentare l’impresa è il numero 1 d’Italia e 2 al mondo Jannik Sinner , che dopo avere sconfitto Daniil Medvedev a Indian Wells contende a Jiri Lehecka l’ultimo atto del 1000 di Miami, dove ha già trionfato nel 2024. I due contendenti al titolo si presentano sul centrale dopo avere sconfitto rispettivamente Sascha Zverev (6-3, 7-6) e Arthur Fils . A Miami cala inoltre il sipario sul cemento. La stagione sul rosso è alle porte.

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19:45

Il cammino di Sinner a Miami

1° Turno: Bye

2° Turno: vs Dzumhur 6-3, 6-3

3° Turno: vs Moutet 6-1, 6-4

Ottavi di finale: vs Michelsen 7-5, 7-6

Quarti di finale: vs Tiafoe 6-2, 6-2

Semifinali di finale: vs Zverev 6-3, 7-6

19:35

Sinner-Lehecka: dove vederla

La partita tra Sinner e Lehecka, valida per la finale del Miami Open, è in programma domenica 29 marzo sull'Hard Rock Stadium non prima delle ore 21:00. L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, e sarà disponibile in live streaming su NOW e Sky Go. Sul sito di Tuttosport la diretta testuale del match

19:30

Sinner-Lehecka: i precedenti

Sinner e Lehecka si ritrovano per la quarta volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che vede l'azzurro vincitore in tutti i confronti. Questi i match disputati fra gli attuali numeri 2 e 14 Atp:

2025, Roland Garros , terzo turno: Sinner b. Lehecka 6-0, 6-1, 6-2

, terzo turno: Sinner b. Lehecka 6-0, 6-1, 6-2 2024, Pechino , quarti di finale: Sinner b. Lehecka 6-2, 7-6(6)

, quarti di finale: Sinner b. Lehecka 6-2, 7-6(6) 2024, Indian Wells, quarti di finale: Sinner b. Lehecka 6-3, 6-3

Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida, Usa