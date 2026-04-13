Sinner, tutte le voci in cui Alcaraz non compare: così ha costruito la nuova impresa

È approdato a Montecarlo sapendo che gli sforzi compiuti non erano stati vani, e sarebbe bastato solo un ultimo scatto per tornare in testa. Ma ha attraversato il torneo dal lato più difficile. Humbert, Machac, Auger Aliassime, e Zverev prima di affrontare il numero uno nella sfida più ansiogena che si possa immaginare, che valeva tutto quello che si possa immaginare: un titolo mai conquistato, un “1000” mai vinto sulla terra rossa, e il titolo da leader del tennis.

Un All-in perfetto, che ha sbancato il Casinò di Montecarlo… Sinner supera Alcaraz nelle vittorie complessive, 27 a 26. Lo avvicina nella sfida personale, 10 a 7. Lo affianca nei Masters 1000 vinti, 8 per uno. Lo cancella nelle statistiche a corredo: è l’ottavo a firmare il Sunshine Double, il terzo a prendersi tutti i “1000” sul cemento, e appaia Djokovic nel filotto composto dal trittico Indian Wells, Miami, Montecarlo, e i Big Three nel firmare quattro Masters 1000 consecutivi. Tutte voci di un capitolo nel quale Alcaraz non compare.

La finale di Montecarlo: come Sinner ha battuto Alcaraz

La festa è autentica, seppure Sinner la trattenga entro i limiti che si è dato. S’inginocchia un attimo, forse per sentirsi più vicino alla terra dove non ha mai vinto. C’è un inno di Mameli da cantare, e lui si fa sentire, mentre la bandiera italiana si alza sul pennone. Ci sono abbracci per tutti, anche se la mamma arriva dopo, che chissà dove si era nascosta con tutte le sue pene che non riesce ad acquietare. C’è Laila, che gli sorride con occhi innamorati, e c’è un abbraccio anche per lei. Ma si sa… “Le coppie fileno, li bbaci scrocchieno” solo sotto gli alberi del Lungotevere, non a Montecarlo. Il quinto italiano vincitore del torneo che ha 130 anni di storia. In Era Open, solo due… Fognini nel 2019, e ora Sinner. Con Panatta e Bertolucci vincitori del doppio nel 1980, ma contro McEnroe e Gerulaitis, e scusate se è poco. Jannik vi è giunto venendo tre volte a capo della finale. La prima recuperando il break ottenuto da Alcaraz in avvio del primo set (da 2-0 a 2-2), la seconda nel tie break, quando lo spagnolo ha annullato il primo set point di Sinner, ma ha sprecato tutto con un doppio fallo sul servizio successivo. La terza ristabilendo la parità con un break nel sesto gioco della seconda frazione. Era sotto 1-3 e ha inanellato cinque game consecutivi.