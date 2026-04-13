Alcaraz frustrato, Sinner lo costringe al complesso d’inferiorità: la frase che non è sfuggita

Alcaraz, ora c'è un complesso d'inferiorità

Lo sguardo pensieroso in panchina, al termine e dopo aver appena ceduto all’avversario ormai di sempre lo scettro del Masters 1000 del Principato. Si era stupito e l’aveva anche detto Carlos Alcaraz, della presenza di Jannik Sinner sul rosso dell’appuntamento monegasco, dopo il doppio successo di Indian Wells e Miami. Ne aveva ben donde per provare ad esorcizzare la presenza dell’amico-rivale, e le sue prime parole post partita sono state tutte per Jannik: «Devo, devo, devo iniziare da “Giannik” - storpiando il suo nome in spagnolo – per puntualizzare la cosa pazzesca che hai fatto, vincere tre Masters 1000 così uno dietro l’altro. Non è un caso che prima di te sia riuscito a farlo solo un certo Novak Djokovic. Complimenti a te e al tuo team. Sono felice di vederti vincere titoli davanti alla tua famiglia. Non è stato il finale che volevo, ma mi sono goduto ogni singolo giorno qui a Montecarlo. Ringrazio la mia di squadra che mi è stata vicina in questa settimana da sempre speciale. Il Rolex Monte-Carlo Masters è uno dei tornei più belli al mondo, capaci di regalare a noi protagonisti un’atmosfera unica».