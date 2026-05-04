Un massacro tecnico e sportivo: Sinner, sei mister infinito

È una visita guidata al record, più che una finale. I temi di giornata sono altri, tanto è scontato chi vincerà e perché. Si va a vedere Sinner nella sua officina, là dove i record prendono forma, forgiati uno a uno tra gli effetti speciali, si osserva da vicino che cosa faccia per ottenerli, quanto lavoro, serietà e dedizione vi siano dietro, e come riesca a imporsi sugli avversari, prima con la testa – ché quella c’è sempre –, poi con i colpi. È come andare a Murano per vedere i soffiatori creare opere d’arte con il vetro. C’è il fuoco dei momenti più caldi del match, l’oggetto che prende forma, l’ammirazione per qualcosa di antico che si rinnova prendendo ispirazione da se stesso e assume sempre nuove colorazioni, diventando alla fine oggetto di lusso. Cinquantasette minuti e un biglietto per entrare nel mondo di Sinner: valgono la spesa? Un tempo le chiamavano finali, ma ce n’erano due in campo. Oggi ne basta uno, a patto che sia il campione. Al pubblico sta bene così, nessuno se la prende con Zverev. Anche avesse giocato, quanto avrebbe perso? Fanno fede gli ultimi nove match tra i due, tutti “cento per cento Sinner”.