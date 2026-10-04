Clamoroso tonfo della regina Rybakina. E Sabalenka…

Era la sua prima uscita da numero 1 del mondo ed è coincisa con una clamorosa eliminazione all’esordio nel Wta 1000 di Pechino , il penultimo stagionale . Elena Rybakina, imbattuta da un anno e mezzo contro avversarie fuori dalle prime 100 della classifica, al 2° turno ha ceduto con il punteggio di 3-6 6-4 6-3, in 2 ore e 11’, all'armena Alina Charaeva ( n.118), al suo primo confronto in carriera con una top 20 capace di firmare un’impresa storica per il suo Paese (dal 1975 nessuna giocatrice armena aveva sconfitto la regina del circuito). Presentatasi a corto di condizione nella capitale cinese (semifinalista 12 mesi fa), alla kazaka non è bastato trovarsi avanti di un break nel secondo set dopo aver incamerato il primo visto che poi, abbandonata dal servizio e incappata in numerosi errori, ha subito il ritorno della 24enne pure lei originaria della Russia (è nata a Samara) come Rybakina. Uno scivolone quasi da record negativo: dal 1975, anno in cui è stata introdotta la classifica, tutte le numero 1 tranne Naomi Osaka hanno vinto la loro prima partita da leader del ranking. E Sabalenka gode…

Gli altri match

Ha sofferto, e non poco, anche Coco Gauff, campionessa nel 2024 su questi campi. La statunitense, n.4 del ranking e 3 del tabellone, si è imposta per 7-6(4) 4-6 6-2 sulla colombiana Camila Osorio e al 3° turno troverà dall’altra parte della rete la 16enne wild card locale Sun Xinran, che alla sua prima apparizione in un main draw del tour ha sgambettato a sorpresa per 6-4 7-5 la spagnola Cristina Bucsa, n.35 Wta e quindi quasi 550 posizioni davanti alla teen ager cinese (n.582). Reduce dalla vittoria del titolo junior agli US Open e n.1 della classifica under 18, dopo l’affermazione su Eva Lys (ritiratasi sotto 6-1 3-0) Sun Xinran è la prima giocatrice nata nel 2010 a vincere un incontro completo a livello 1000 e al termine di questo evento diventerà la terza tennista così giovane ad entrare in Top 500, dopo la vincitrice del torneo di Memphis Kristina Liutova (attualmente n. 119) e Jana Kovackova (n. 451). Ha regalato una gioia ai tifosi cinesi anche Zheng Qinwen, che sul 6-7(4) 6-4 3-0 in suo favore ha avuto via libera per il ritiro di Anna Kalinskaya e sfiderà la ceca Marie Bouzkova. Debutto sul velluto invece per Iga Swiatek (n.9), che ha rego-ato 6-2 6-3 la padrona di casa Gao Xinyu: prossimo ostacolo per la polacca wx n.1 la croata Donna Vekic, pure lei a segno (6-1 4-6 6-2) su un’altra wild card cinese, Lin Zhu.