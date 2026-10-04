Clamoroso tonfo della regina Rybakina. E Sabalenka…
Era la sua prima uscita da numero 1 del mondo ed è coincisa con una clamorosa eliminazione all’esordio nel Wta 1000 di Pechino, il penultimo stagionale. Elena Rybakina, imbattuta da un anno e mezzo contro avversarie fuori dalle prime 100 della classifica, al 2° turno ha ceduto con il punteggio di 3-6 6-4 6-3, in 2 ore e 11’, all'armena Alina Charaeva (n.118), al suo primo confronto in carriera con una top 20 capace di firmare un’impresa storica per il suo Paese (dal 1975 nessuna giocatrice armena aveva sconfitto la regina del circuito). Presentatasi a corto di condizione nella capitale cinese (semifinalista 12 mesi fa), alla kazaka non è bastato trovarsi avanti di un break nel secondo set dopo aver incamerato il primo visto che poi, abbandonata dal servizio e incappata in numerosi errori, ha subito il ritorno della 24enne pure lei originaria della Russia (è nata a Samara) come Rybakina. Uno scivolone quasi da record negativo: dal 1975, anno in cui è stata introdotta la classifica, tutte le numero 1 tranne Naomi Osaka hanno vinto la loro prima partita da leader del ranking. E Sabalenka gode…
Gli altri match
Ha sofferto, e non poco, anche Coco Gauff, campionessa nel 2024 su questi campi. La statunitense, n.4 del ranking e 3 del tabellone, si è imposta per 7-6(4) 4-6 6-2 sulla colombiana Camila Osorio e al 3° turno troverà dall’altra parte della rete la 16enne wild card locale Sun Xinran, che alla sua prima apparizione in un main draw del tour ha sgambettato a sorpresa per 6-4 7-5 la spagnola Cristina Bucsa, n.35 Wta e quindi quasi 550 posizioni davanti alla teen ager cinese (n.582). Reduce dalla vittoria del titolo junior agli US Open e n.1 della classifica under 18, dopo l’affermazione su Eva Lys (ritiratasi sotto 6-1 3-0) Sun Xinran è la prima giocatrice nata nel 2010 a vincere un incontro completo a livello 1000 e al termine di questo evento diventerà la terza tennista così giovane ad entrare in Top 500, dopo la vincitrice del torneo di Memphis Kristina Liutova (attualmente n. 119) e Jana Kovackova (n. 451). Ha regalato una gioia ai tifosi cinesi anche Zheng Qinwen, che sul 6-7(4) 6-4 3-0 in suo favore ha avuto via libera per il ritiro di Anna Kalinskaya e sfiderà la ceca Marie Bouzkova. Debutto sul velluto invece per Iga Swiatek (n.9), che ha rego-ato 6-2 6-3 la padrona di casa Gao Xinyu: prossimo ostacolo per la polacca wx n.1 la croata Donna Vekic, pure lei a segno (6-1 4-6 6-2) su un’altra wild card cinese, Lin Zhu.
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