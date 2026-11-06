Sinner alle ATP Finals! Ecco quando e perché
Jannik Sinner non sarà in campo a Torino. L'azzurro ha dovuto rinunciare a giocare le ATP Finals, in programma dal 15 al 22 novembre, a causa dell'infortunio al ginocchio, e non potrà dunque difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni. Ciononostante, il numero 2 del mondo sarà comunque protagonista nel torneo dei maestri, seppur non in veste di giocatore.
Sinner presenterà la sua racchetta personalizzata
Sabato 14 novembre, alla vigilia dell'inizio ufficiale delle competizioni, Sinner presenterà la sua racchetta personalizzata direttamente all'Inalpi Arena di Torino. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, secondo cui il lancio è previsto il 19 novembre in edizione limitata, mentre la vendita su larga scala ci sarà a partire da gennaio 2027. Il modello Speed della racchetta Head di Jannik porterà il suo nome oltre al logo a forma di volpe stilizzata. Un'occasione dunque per rivedere il campione italiano in attesa della nuova stagione, dove verrà seguito dal suo nuovo allenatore Magnus Norman, chiamato a raccogliere la pesantissima eredità di Darren Cahill.
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