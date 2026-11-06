Sinner alle ATP Finals! Ecco quando e perché

Jannik Sinner non sarà in campo a Torino. L'azzurro ha dovuto rinunciare a giocare le ATP Finals, in programma dal 15 al 22 novembre, a causa dell'infortunio al ginocchio, e non potrà dunque difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni. Ciononostante, il numero 2 del mondo sarà comunque protagonista nel torneo dei maestri, seppur non in veste di giocatore.