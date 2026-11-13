«Cobolli, è qui la festa»

“Una cosa fatta bene può essere fatta meglio” è uno dei celebri aforismi attribuiti alla finezza di Gianni Agnelli . Non a caso una delle personalità legate in maniera più viscerale alla città di Torino. Già, perché di questo si parla: di Torino e delle Finals , connubio di cui, da domenica, si celebrerà anche in campo la sesta edizione consecutiva. E se il binomio è saldo fin dal 2020, nonostante abbia dovuto attraversare persino gli strascichi di una pandemia mondiale, è proprio perché la mentalità dell’organizzazione ha sempre puntato a crescere, a evolvere, ad aggiungere. A fare meglio una cosa fatta già bene. Guardando all’oggi e, insieme, al domani, proprio come avvenuto nella conferenza stampa di presentazione del Torneo dei Maestri 2026, occasione per alzare il pressing su Governo e Feder tennis in tema di scelta della location (rigorosamente italiana...) del grande evento dal 2028 al 2030, dato che per il 2027 il capoluogo sabaudo è già stato confermato.

"Torino genera valore sportivo"

Ci hanno pensato le istituzioni del territorio, in prima battuta, a ravvivare un fuoco mai davvero sopito, cogliendo al balzo l’incauta (si fa per dire, eh...) battuta del presidente federale Angelo Binaghi su quanto Torino sia un posto fortunato, per il tennis italiano, per ospitare le Nitto ATP Finals. «E io ricordo che la fortuna non va mai sfidata, semmai va assecondata: non a caso siamo la regione che ospita più eventi sportivi internazionali...», ha sorriso il governatore Alberto Cirio. Seguito a ruota dal sindaco cittadino Stefano Lo Russo: «Caro ministro, non ci sono alternative: solo Torino può ospitare le Finals fino al 2030», il suo appello ad Andrea Abodi. Che non si è tirato indietro sull’argomento, anzi. «C’è piena consapevolezza del percorso virtuoso iniziato qualche anno addietro: Torino oggi incarna un modello consolidato nel generare valore sportivo, sociale e culturale - il pensiero del Ministro per lo Sport e i Giovani -. Non sarà difficile per la prossima legislatura assicurare continuità, perché quest’ultima rappresenta un fattore decisivo e perché è giusto riconoscere gli sforzi portati avanti finora dall’organizzazione». Di mezzo ci sono una tornata elettorale e il parere di altre parti in causa, a partire dalla stessa Fitp, ma la base di partenza pare lusinghiera...

Gaudenzi: "Finals gioiello del nostro calendario"

Sguardi al domani, inteso come prossimo lustro, ma anche al... domani, inteso invece come giorno successivo all’oggi. Perché è giusto programmare, ma anche godersi i frutti di quanto costruito, mattoncino su mattoncino. E, allora, ci siamo: il sorteggio dei gironi, ieri, presso il Grattacielo Intesa Sanpaolo, alla presenza del presidente dell’istituto bancario Gian Maria Gros-Pietro, di Tatsuya Akagi, numero uno di Nitto Denko Corporation, e di Chiara Appendino, ha alzato il sipario su un Torneo del Maestri che, in questa edizione, vanta il montepremi record di 15,75 milioni di dollari, dei quali 5,1 potrebbero finire nelle sole tasche dell’eventuale vincitore da imbattuto della rassegna. «L’anno scorso abbiamo riscritto il record di spettatori e quello della partita più vista alla tv in Italia: ci aspettiamo tanti primati anche quest’anno - ha evidenziato Andrea Gaudenzi, presidente dell’Atp -. Le Finals sono il gioiello del nostro calendario. Certo: come italiani ci mancherà tantissimo Sinner, ma abbiamo Cobolli a dimostrare la forza della base del movimento. E poi ci sarà Zverev nelle vesti di nuovo numero uno, Alcaraz che cercherà di vincere il torneo per la prima volta in carriera. E un giovane strabiliante come Jodar, che è arrivato come un meteorite sul circuito e che per attitudine in campo mi ricorda davvero molto Jannik».

Binaghi: "Cobolli, questa dovrà essere la tua festa"

Già, Jannik: finalista nelle scorse tre edizioni e vincitore nelle ultime due. Fuoriluogo chiedere al suo successore azzurro risultati analoghi. «Ma Cobolli è molto adatto a questa manifestazione, fisico permettendo, perché è un grande lottatore, esprime e trasmette una grande passione, quindi riesce più di tanti altri a essere coinvolgente per il pubblico - l’analisi di Binaghi -. Gliel’ho già detto: questa dovrà essere la sua festa, perché è un obiettivo che vale una carriera e ha la fortuna di poterlo disputare in casa. Il torneo? I dati dicono che, come l’anno scorso, stiamo andando verso un sold out in tutte le sessioni. E rispetto al record del 2025 cresciamo pure del 3%, con circa 5.500 biglietti venduti in più, grazie a circa 9.000 posti in aggiunta all’Inalpi Arena».