TORINO - Se gioca così, non lo batte nessuno. Carlos Alcaraz è pronto per le sue prime Finals. C’è un problema alla coscia sinistra, che si trascina dietro da qualche tempo. Aveva tolto la fascia, gliel’hanno rimessa nel corso del match con Medvedev. «Mi diranno i medici, ma non credo sia un grosso guaio». Lui non è cambiato di un niente. Avanti Fascia ribatteva come se niente fosse i servizi del russo, stesso calibro di quelli che si erano spiaccicati sulle speranze di Cobolli. Dopo Fascia ha tenuto in mano il gioco portandolo rapidamente a conclusione. «L’esperienza fa bene» dice, i capelli lunghi tenuti ordinati da un cerchietto modaiolo. Ci tiene, il ragazzo di Murcia, alla sottolineatura dei suoi momenti di crescita. Devono avergli rotto così tanto le scatole con “la determinazione nel lavoro che mette Sinner” che ora tutto ciò che può rimarcare lo mette in evidenza, ne accentua i vantaggi, li enfatizza. L’esperienza di cui parla, per esempio… È quella che appartiene a tutto il suo mondo da giovin signore della racchetta, riguarda le Finals mai vinte (ma sempre inseguite, e sfilategli l’anno scorso da un Sinner pressoché imbattibile), ma anche come ci si deve comportare quando si avverte la bua alla coscia. «Mi sono rilassato, ho imparato a farlo. Nelle prossime ore mi sentirò con il mio staff e ne saprò di più. Ma è stato sufficiente rilassare i muscoli e il corpo, attendere che il fastidio si allontanasse, e con calma sono tornato a fare il gioco di prima».

Il match contro Medvedev

Quello che dava fastidio all’orso moscovita. Spingere la palla colpendola sempre al meglio, ben centrata sulle corde della racchetta. E rispondere a tutti i servizi… Cosa che riesci a fare, alle velocità che pratica Medvedev, solo se esprimi un gioco di livello superiore. Quello che Carlitos può permettersi come se. Niente fosse. «A volte rimango sorpreso dei colpi che faccio. Stavolta non mi è capitato, ma ogni tanto succede… Allora mi dico “wow, questo sì che è un gran colpo”, e ovviamente tento di rifarlo, o lo metto da parte, in qualche angolo della memoria, per poterlo riproporre appena possibile. Contro Medvedev hanno prevalso le istruzioni ricevute dal mio team. Non ho dovuto inventare niente, ma attenermi al tracciato che prevedeva una solida difesa e la presa di campo non appena Daniil me lo avesse consentito. Ho risposto in modo eccellente, sulle seconde palle sono stato aggressivo il giusto. Penso di aver espresso un ottimo tennis, restando fedele al mio stile. Direi che ho colpito la palla nel punto ideale praticamente sempre, o comunque in una percentuale altissima di colpi».

Inarrestabile Carlitos

Undicesima vittoria consecutiva. Prima Vienna, poi Parigi, ora due turni del Round Robin. Cinque a uno i match di questo 2026 vinti contro i Top Five. Si pensava che il finale di questa stagione dovesse aiutare lo spagnolo a ritrovarsi, a superare i guasti dell’infortunio al polso. Invece è già in forma, non lontano dal massimo. A Medvedev non ha regalato alcuna palla break, ma nel quinto game e nel settimo del primo set ha preso il largo e l’ha costretto a inseguire anche sul suo servizio. Nella seconda frazione Carlitos ha ottenuto il break nel primo game e su quello ha chiuso la partita, tenendo a distanza Daniil. Il tutto con una facilità disarmante (16-13 il conto dei vincenti e degli errori non forzati per lo spagnolo, 15-21 quello per il russo). «L’infortunio al polso mi ha migliorato - dice -, mi ha fatto capire cosa sia davvero importante. Non si tratta di vincere o perdere una finale; ciò che conta è poter giocare a tennis. Ho compreso che ogni volta che riesco a scendere in campo e a competere in buone condizioni, è un vero dono. Quando ti rendi conto di questo, tutto diventa più facile, perché mi diverto e non provo stress, quanto meno, non troppo… Riesco ad affrontare i problemi in modo diverso, con più calma e relax. Credo di essere più maturo adesso - o almeno è così che mi sento in campo - e affronto i problemi in modo diverso». Con due vittorie, Alcaraz si sente già in semifinale. Medvedev si prepara a fare i conti. Ma deve battere domani Tiafoe.