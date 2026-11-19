Di Vincenzo, da zero a cento: il percorso dell'imprenditore

«Avevo una vecchia Bmw, e mi proposi per forniture in tutta Italia pur non avendo ancora una struttura vera. Fu l’inizio di un periodo durissimo ma decisivo. Giravo il Paese per incontrare comitati regionali, raccoglievo ordini, li inviavo in azienda e poi consegnavo personalmente la merce. Dalle medaglie e dai trofei passai ai cappellini e ai prodotti promozionali, avviando una crescita rapida senza sostegni finanziari esterni». Da allora un crescendo che lo ha portato con la sua azienda, Winner, ad avere tra gli asset principali l’ATP, per cui gestisce il merchandising di 16 tornei, incluse le Finals di Torino. A proposito di colpi vincenti, la megapallina che i bambini si fanno comprare per ospitarci sopra gli autografi dei campioni. Grazie a una partnership con Dunlop le vendite arrivano a raggiungere fino a 20.000 pezzi in una sola settimana durante un torneo ATP Masters 1000. A un certo punto il suo pensiero veloce lo porta a realizzare affari e business anche all’estero, aprendo sedi negli Stati Uniti, in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi, ampliando l’attività nel merchandising, nella consulenza commerciale e nello sport marketing.

Di Vincenzo: "Il nostro mantra è Fan First"

Dopo aver lavorato anche con la Ryder Cup nel 2023 a Roma, a seguito di una gara d’appalto, ottiene la gestione del merchandising dell’America’s Cup 2027. Il progetto rappresenta un passaggio simbolico nella crescita dell’azienda ed è probabilmente una delle iniziative retail più rilevanti mai sviluppate in Italia da un’impresa italiana nel settore dei grandi eventi internazionali. Il suo obiettivo è realizzare un ecosistema integrato con flagship store cittadini, fan zone, pop-up store, e-commerce globale e un forte legame con il tessuto produttivo e artigianale napoletano, puntando a generare ricavi per decine di milioni di euro e un’eredità economica duratura sul territorio. Da tempo si è convinto che il segreto quando si vuole ottimizzare il potenziale di un evento è creare una piattaforma vincente sul territorio in grado di mettere in sintonia e sinergia tutti gli attori protagonisti, istituzioni in primis, in modo da sviluppare al meglio le opportunità. Ma non basta. Il suo traguardo prossimo, oltre a consolidare l’acquisito, è rivolto a creare una holding dedicata alla “fan economy” in cui il fan deve essere il protagonista. «Non dobbiamo pensare all’evento come momento in cui offrire solo prodotti specifici all’utente finale, l’evento stesso deve diventare a tutto tondo un’occasione per sviluppare e gestire tutte le attività collaterali che riguardano il pubblico: dal suo viaggio, alla sistemazione logistica, le attività in cui coinvolgerlo e farlo divertire. In sintesi, il nostro mantra è Fan First».