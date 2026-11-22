TORINO - A volte Matteo e Flavio mi ricordano le Sister, i primi anni di Venus e Serena. Sono strane certe rifrangenze quando penetrano la realtà e la illuminano con i ricordi, in un gioco di specchi che tutto trasforma e tutto rende plausibile. Due ragazzi di Roma, sei anni di differenza, un rapporto fraterno, con il più grande che “porta pazienza” e il piccolo che gli gira intorno come una trottola. Faceva lo stesso Serena, con la sorellona. E lei, Venere sapeva come prenderla, chissà se qualche volta anche per la collottola, proprio come Matteo, che conosce le parole per sedare l’amico, e quelle per dargli la carica. È un bene per la Davis italiana averli ritrovati, a un anno di distanza dalla Coppa numero tre, che certo porta le firme di tutti (nessun dubbio su questo), ma sopra le altre quelle dei due ragazzi di Roma che si conoscono da bambini. E dispiace per Bolelli, che è finito fuori in quello che doveva essere l’ultimo atto di un rapporto triennale (con Vavassori) che ha fruttato tre finali Slam.

"Il divertimento lo chiederò alla vecchia Coppa"

Amano la Davis allo stesso modo, Flavio e Matteo, anche se si somigliano poco, salvo in un aspetto particolare della romanità: sono nati cittadini del mondo. Il romano, per nascita, si sente così, avverte ancora oggi che il proprio Dna continua a rassicurarlo che il mondo, questo mondo, l’hanno fondato i propri avi. E in parte è vero… Flavio, nel primo anno sul circuito, è diventato amico di tutti, l’Atp l’ha voluto per il podcast durante i grandi tornei, e lui si è fatto in quattro, divertendo con niente. Quando si allena tutti i colleghi di passaggio si fermano per dirgli qualcosa. E Berrettini queste cose le sa, non c’è avversario che non gli voglia bene. Matteo la vecchia Davis l’ha frequentata poco, oggi dice che è «inutile rimpiangerla, bisogna fare in modo di amare questa». Flavio ha sostenuto in questi giorni delle Finals, che non era a Torino in cerca di divertimento, ma per misurarsi con i più forti e imparare. «Il divertimento lo chiederò alla vecchia Coppa», che in Italia e in Francia venne chiamata Insalatiera, o Saladier, «perché è l’evento che più mi piace giocare, che sento più mio, dove non manca mai la battaglia». E lui, dove c’è battaglia, si sente a proprio agio. Come succede allo stesso Matteo, che a Bologna, anno dopo anno, ha creato sulla determinazione un suo dominio speciale, dove nessuno è riuscito a batterlo. Né le belle speranze del tennis che verrà, come Fonseca e Block, né i vecchi Top Ten incanutiti come lo spagnolo Carreno Busta che Berrettini domò nella finale dell’anno scorso, salendo sopra il 93% di punti ottenuti con le prime di servizio.

Fratelli di Davis

Ma sono discorsi che lasciano il tempo che trovano, al momento. I due che andranno in campo, secondo classifica, sono Musetti e Cobolli. Berrettini si terrà pronto per il doppio, forse con Darderi, forse con Vavassori (che però ha un fastidio alla coscia), e per fare da capoclan quando ci sarà per tifare Cobolli. Dopo l’esclusione dalla prima lista dei convocati, nemmeno se l’aspettava di tornare in ballo per la sua terza finale di fila. Ma per la Coppa è disposto anche ad accorciare la “Off season”, ridurla a un francobollo. «Per il prossimo anno l’importante sarà non disperdere le energie, ma concentrarle per ottenere qualcosa di buono. Ed evitare questi finali di stagione all’insegna dello stress», sono i programmi di Matteo per il “venti ventisette”. Sarà una stagione importante soprattutto per Flavio, la prossima. Ogni anno ha compiuto passi avanti, ha alzato l’asticella e l’ha scavalcata. Domani chiuderà al 7° posto, le prime 5 posizioni restano nel mirino, e può sfruttare i primi tornei dell’anno, fino ad Acapulco (che quest’anno ha vinto) non ha troppi punti da scartare, solo 110. Sarà quello il momento per azionare il motore biturbo che nasconde nei muscoli. E continuare a far bene come quest’anno, finalista Slam su terra rossa, nei quarti sull’erba e vincitore di un ATP 500 sul cemento.