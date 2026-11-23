Quando allo stesso tavolo si riuniscono i pesi massimi, a volte bisogna fare attenzione soprattutto a ciò che non avviene, a quello che si può evincere tra le righe, tra una frase detta e una dribblata. Ieri, nella conferenza stampa conclusiva delle Finals 2026, non è stato così. Ieri le parole pesanti sono piovute copiose. Soltanto Binaghi , presidente della Federtennis, ha preso tempo e spazio..., trincerandosi dietro a un diplomatico «Non so cosa rispondere alla domanda su dove verranno disputate le Finals nel 2028, la decisione non è solo Torino o non Torino, la questione è più complessa. La scelta deve tenere conto di tanti fattori e poi occorre sentire il parere finale dell’Atp che la proprietaria dei diritti di questo torneo».

Le parole di Abodi

Poi, alla fine della lunga seduta verbale, accortosi forse di essere stato un po’ troppo asciutto nei confronti del sindaco Lo Russo e del governatore del Piemonte, Cirio, ha poi voluto riprendere la parola per ricordare quanto abbiano fatto la città e la regione, magnificandone bellezza ed efficienza e quindi rimettendo di fatto in pole la candidatura torinese. In realtà ci aveva pensato prima il ministro dello sport, Andrea Abodi, nella sua articolata disamina sui metodi di spesa, ribadendo la validità del novo paradigma introdotto con il decreto sport, a dire: «Non è una preoccupazione quello che succederà nel 2028. Dico che non c’è mai una buona ragione per cambiare quando si sta bene e quando si crea valore aggiunto, dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale. Ci sono tanti motivi per continuare qui. Questo Governo ha deciso di investire 100 milioni con una idea precisa anche del suo ritorno. La decisione finale ovviamente spetterà alla Fitp: credo l’orgoglio di tutti noi sia quello di aver mantenuto la sede italiana e non era scontato. Noi avevamo l’obiettivo di mantenere le Finals per altri cinque anni e magari anche per i cinque anni successivi al 2030, il Governo deve avere una visione d’assieme. In Italia gli impianti che possano ospitare in una prospettiva di crescita un evento come questo si contano sulle dita di una mano e neanche tutte. Potrebbe essere una sfida Torino-Milano. L’Italia è una nazione molto accogliente. A Milano ci sono state le Olimpiadi, ma quello che si è costruito insieme qui a Torino è sotto gli occhi di tutti e non è solo una questione di numeri».

I complimenti di Mezzaroma

Torino riceve poi i complimenti anche da Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute: «Quando Sport e Salute partecipa a un grande evento sportivo ha una doppia missione: collaborare con le Federazioni e gli organismi coinvolti per garantirne la riuscita e fare in modo che la manifestazione produca benefici concreti per i cittadini. Sul campo abbiamo dimostrato di essere all’altezza dei compiti che ci vengono affidati. Il valore aggiunto è la legacy, l’eredità che un grande evento lascia ai territori. Torino ne è un esempio concreto: appena una settimana fa è stato inaugurato il primo spazio Sport Illumina in Piemonte, uno degli otto previsti nella regione. Un playground multidisciplinare che ospita anche il tennis, con la stessa resina GreenSet utilizzata sui campi delle Atp Finals. Speriamo che il ragazzino che oggi gioca su quel campo, un domani possa farlo su quello del Centrale di questo torneo!».