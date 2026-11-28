C’è una finale di Davis appesa all’ultimo set del doppio di un confronto in bilico sin dalle prime battute. Pochi secondi per decidere, per influire sulle sorti del match, per vincere. Ma l’emozione è forte… E nel tie break che chiude l’incontro, sale a livelli poche altre volte percepiti. Lo stadio trema, quando l’ultimo punto azzurro prende forma, sulla racchetta protesa di Lorenzo Musetti . È come una volata vinta, sulla spinta di un entusiasmo che tutto travolge. Quello dei giocatori. Quello del pubblico. Un’unione che si salda nell’obiettivo raggiunto per la quarta volta consecutiva. L’Italia è in finale. La coppia italiana è nuova, ed è la seconda di queste Final 8 a Bologna . Il braccio di Berrettini non è tornato a posto, c’è Musetti al fianco di Vavassori . E gli azzurri, da bravi artigiani, la fanno funzionare. Dopo un primo set strappato dai cechi alle nostre mani, ma molto vicino nei valori, Muse e Wave hanno dato lezione dominando la seconda frazione. E nella terza le coppie - nuova anche quella ceca, con Machac e Lehecka - si sono attestate su una parità di fatto, traballante qualche volta (le prime due palle break sono state per i cechi), ma solida fino al tie break. Giocato dagli azzurri prima in recupero di un mini-break, poi nella convinzione crescente di potercela fare.

Giornata speciale per Musetti

Una giornata speciale per Musetti, eroe di giornata, che porta a casa due punti indimenticabili. L’altro Musetti... Quello giusto, col braccio che corre veloce, che disegna ghirigori quando colpisce la palla. Quello che fa innamorare il pubblico al primo sguardo. Aveva una voglia inesausta di far bene, di fare strame dei tanti cattivi pensieri che l’hanno assillato nel corso di una stagione cominciata da numero 5 e d’improvvisato l’ha sgambettato costringendolo a cercare se stesso lungo tutto l’anno tennistico. Alla fine s’è ritrovato, rimettendo insieme i pezzi di talento che il lungo stop e la dura ripresa dall’infortunio australiano avevano disperso lungo la via. Forse un Musetti diverso, che ha imparato a resistere finché corpo e anima gli danno la possibilità di farlo. Disposto a ribaltare con l’anima tra i denti una partita che Jakub Mensik, l’avversario scelto dal capitano ceco Berdych, ha avuto la possibilità di portare per le lunghe. Ma il Musetti “restaurato” non l’ha permesso, ha trovato modo di rimediare alle situazioni più scabrose aggrappandosi alle qualità da artigiano e alla fierezza che trabocca. È l’artista dell’orgoglio, Musetti. Quello che trascina tutti al traguardo con la serenità di chi ha sofferto ma è arrivato fino in fondo. Tre palle break annullate al ceco - uno dei tre che abbiano battuto Sinner quest’anno - nel terzo game del primo set, prima di aprirsi un varco, nel settimo, che lo porta dritto al 5-3 e poi alla conquista del primo set.

Super Musetti

È un Lore preciso, solido, ma anche ispirato. Bello da vedere, anche nel disbrigo della gestione del match, che esegue con quella sicurezza che pesa sull’animo degli avversari. Lo sostiene Berrettini, dalla panca azzurra. Proprio lui, il Matteo che non gli parlava, che nemmeno - hanno scritto - voleva poggiargli la mano sulla spalla durante la foto prima del match. E invece i due si parlano, anzi, a volte si urlano emozioni e consigli. E allora, che cosa è successo? So’ ragazzi, si dice a Roma… Fanno baruffa per i fatti loro, poi si ritrovano davanti a obiettivi comuni e basta uno sguardo per raddrizzare tutto, com’è giusto che sia. Così Musetti diventa quello che mette sulla semifinale una pietra che scombina i piani cechi, sicuri di far pesare sul match i buoni diritti di Mensik, ventunenne atteso nel 2027 tra i Top Ten. Musetti lo costringe a vedere i fantasmi, e nella seconda frazione il ceco si punisce con un doppio fallo che offre all’azzurro il break del 4-3. Quello della vittoria, che lascia capitan Berdych attonito (che poi è la sua espressione consueta). Il peso del match si sposta sulle spalle di Cobolli e Lehecka. Ed è un peccato che Cobbo non abbia le risorse che l’hanno sorretto per gran parte della stagione.

Peccato per Cobolli

Forse è troppo lontana nel calendario, questa Davis. Vi arrivano stanchi i giocatori, e più ancora i molto forti. Un peccato che Flavio non possa permettersi, in questo momento, di giocare tutto il match come ha fatto nel secondo set, quando ha trovato il modo di disinnescare il tennis arrembante del ceco, tacitarlo e insieme aggirarlo, privandolo degli spunti più velenosi. Che sono tutti come morsi improvvisi, dati con forza ed estrema velocità. Tennista di estrema consistenza, Lehecka. Spesso prevedibile, eppure dilagante nei momenti migliori. Ma è lui che fa gioco, se non si trova il modo di ammansirlo. Cobolli c’è riuscito per un set, ma nel terzo Lehecka ha ritrovato sicurezza nei colpi, ha spinto a più non posso e ha trovato il break della vittoria nel quarto game del set, nel momento in cui gli riusciva tutto. Fa niente, c’è il doppio a spingere l’Italia in finale. Vedremo oggi se contro la Spagna o la Gran Bretagna. Ma va bene così. E il prossimo anno ci sarà anche Sinner.