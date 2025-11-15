Sinner-Alcaraz: orario e dove vedere in tv e streaming la finale delle Nitto Atp Finals

Una finale ampiamente pronosticata, ma non per questo meno attesa. Dopo Roma, Parigi, Londra, Cincinnati e New York, è Torino a ospitare la riedizione annuale di “Sinner contro Alcaraz”. I primi due tennisti al mondo - che in semifinale hanno sconfitto rispettivamente Alex de Minaur e Felix Auger-Aliassime - si ritrovano alla Inalpi Arena per contendersi l’ultimo Big Title stagionale, dopo avere di fatto trincerato la vetta del tennis mondiale per farne un esclusivo teatro di scontro, e avere infiammato il finale del 2025 con un testa a testa per la leadership Atp che ha poi visto lo spagnolo mantenere la prima posizione fino al traguardo: il tutto dopo che il rivale azzurro aveva premesso che “Se ce la fai lui se lo merita e se ce la faccio io me lo merito”. Al Roland Garros si è fatta la storia (non solo per l’Italia), a Wimbledon anche. Allo Us Open abbiamo invece imparato a guardare ai campioni con le stesse aspettative che si riservano a un amico: ovvero che prima o poi l’asticella si abbassa e non c’è niente che si possa fare per impedirlo. Questa almeno è la condizione umana, la stessa in cui versano quei due anche se in più d’una occasione ci hanno costretto a definirli cyborg o marziani. Pertanto, il 16º atto di “Sinner contro Alcaraz” è l’epilogo ideale di una stagione indimenticabile e controversa che ha fatto seguito a un 2024 che aveva già visto trasferirsi in Italia il baricentro del tennis mondiale. E ancora una volta, è in Italia che calerà il sipario sull’annata tennistica, anche se con un brusio di fondo provocato dal forfait alla Coppa Davis dei due top 10 azzurri. E a questo proposito viene da chiedersi di cosa ce ne facciamo di campioni capaci solo di trionfi che non sanno dare al proprio pubblico nuove consapevolezze, come quella apparentemente banale che dalla vita non si può avere tutto, soprattuto quando nell’ultimo anno solare si è vinto ogni cosa e ci si candida a farlo ancora.