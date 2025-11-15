Sinner-Alcaraz: orario e dove vedere in tv e streaming la finale delle Nitto Atp Finals

Una finale ampiamente pronosticata, ma non per questo meno attesa. Dopo Roma, Parigi, Londra, Cincinnati e New York, è Torino a ospitare la riedizione annuale di “Sinner contro Alcaraz”. I primi due tennisti al mondo - che in semifinale hanno sconfitto rispettivamente Alex de Minaur e Felix Auger-Aliassime - si ritrovano alla Inalpi Arena per contendersi l’ultimo Big Title stagionale, dopo avere di fatto trincerato la vetta del tennis mondiale per farne un esclusivo teatro di scontro, e avere infiammato il finale del 2025 con un testa a testa per la leadership Atp che ha poi visto lo spagnolo mantenere la prima posizione fino al traguardo: il tutto dopo che il rivale azzurro aveva premesso che “Se ce la fai lui se lo merita e se ce la faccio io me lo merito”. Al Roland Garros si è fatta la storia (non solo per l’Italia), a Wimbledon anche. Allo Us Open abbiamo invece imparato a guardare ai campioni con le stesse aspettative che si riservano a un amico: ovvero che prima o poi l’asticella si abbassa e non c’è niente che si possa fare per impedirlo. Questa almeno è la condizione umana, la stessa in cui versano quei due anche se in più d’una occasione ci hanno costretto a definirli cyborg o marziani. Pertanto, il 16º atto di “Sinner contro Alcaraz” è l’epilogo ideale di una stagione indimenticabile e controversa che ha fatto seguito a un 2024 che aveva già visto trasferirsi in Italia il baricentro del tennis mondiale. E ancora una volta, è in Italia che calerà il sipario sull’annata tennistica, anche se con un brusio di fondo provocato dal forfait alla Coppa Davis dei due top 10 azzurri. E a questo proposito viene da chiedersi di cosa ce ne facciamo di campioni capaci solo di trionfi che non sanno dare al proprio pubblico nuove consapevolezze, come quella apparentemente banale che dalla vita non si può avere tutto, soprattuto quando nell’ultimo anno solare si è vinto ogni cosa e ci si candida a farlo ancora.
Sinner-Alcaraz: i precedenti
Questi tutti i precedenti fra Sinner e Alcaraz, giunti alla loro 6ª finale stagionale e con un bilancio che vede il n.1 Atp avanti di 5 match.
- 2025, US Open, finale: Alcaraz b. Sinner 6-2, 3-6, 6-1, 6-4
- 2025, Cincinnati Masters 1000, finale: Alcaraz b. Sinner 5-0 rit.
- 2025, Wimbledon, finale: Sinner b. Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4
- 2025, Roland Garros, finale: Alcaraz b. Sinner 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6
- 2025, Roma Masters 1000, finale: Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-1
- 2024, Pechino, finale: Alcaraz b. Sinner 6-7, 6-4, 7-6
- 2024, Roland Garros, semifinale: Alcaraz b. Sinner 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3
- 2024, Indian Wells Masters 1000, semifinale: Alcaraz b. Sinner 1-6, 6-3, 6-2
- 2023, Pechino, semifinale: Sinner b. Alcaraz 7-6, 6-1
- 2023, Miami Masters 1000, semifinale: Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-4, 6-2
- 2023, Indian Wells Masters 1000, semifinale: Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-3
- 2022, US Open, quarti di finale: Alcaraz b. Sinner 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3
- 2022, Umago, finale: Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-1, 6-1
- 2022, Wimbledon, ottavi di finale: Sinner b. Alcaraz 6-1, 6-4, 6-7, 6-3
- 2021, Parigi Masters 1000, secondo turno: Alcaraz b. Sinner 7-6, 7-5
Segui tutto il tennis live sul nostro sito.
Sinner-Alcaraz: diretta e dove vederla
L’ultimo atto delle Finals è in programma alle ore 18 di domenica 16 novembre (incontro preceduto dalla finale di doppio delle ore 15 fra i tandem Harri Heliovaara-Henry Patten e Joel Salisbury-Neal Skupski) alla Inalpi Arena di Torino. Sarà possibile assistere all’evento in chiaro su Rai 2, in pay tv sui canali Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Rai Play e Now Tv.
HEAD in edicola con Tuttosport. Nato per Torino. Pensato per restare