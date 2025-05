Sinner, Musetti, Paolini al Roland Garros: sorteggio, tabellone e incroci fino alla possibile finale

PARIGI (Francia) - Il secondo torneo dello Slam è alle porte, il Roland Garros 2025 inizia a prendere forma con i tabelloni principali dei tornei femminili e maschili con la stella del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé versione cerimoniere. Riflettori puntati sugli azzurri con Jasmine Paolini (numero 4 al mondo), fresca vincitrice agli Internazionali d'Italia , chiamata a difendere la finale della passata stagione e ovviamente a Jannik Sinner , finalista a Roma e semifinalista a Parigi l'anno scorso. L'unica certezza sta che Sinner ed Alcaraz (vincitore nella passata edizione) se si dovessero affrontare sarà solo in finale visto che lo spagnolo è salito al 2° posto della classifica Atp dopo i grandi Internazionali d'Italia che lo hanno visto trionfare .

Gli azzurri a Parigi

La flotta italiana sarà capitanata da Jannik Sinner e Lorenzo Musetti per la prima volta in uno slam da Top 10. Il carrarino debutterà contro un qualificato con possibile avversario ai quarti Taylor Fritz con possibile semifinale contro Alcaraz.

Nel tabellone principale: Luciano Darderi (contro Korda), Lorenzo Sonego (contro Shelton), Matteo Arnaldi (contro Auger Aliassime), Mattia Belluci (contro Draper), Francesco Passaro (contro De Jong), Luca Nardi (contro Marozsan) e Flavio Cobolli che attende un qualificato. Mentre non ci sarà Matteo Berrettini fermato nuovamente dall'infortunio agli obliqui.

Sinner, l'ipotetico percorso fino alla finale

Il numero 1 del mondo comincerà la sua avventura parigina affrontando il francese Arthur Rinderknech con un altro francese al 2° turno in un lato di tabellone molto ostico. L'altoatesino potrebbe trovare un altro beniamino del pubblico quale Arthur Fils agli ottavi per poi trovarsi Jack Draper ai quarti con un'ipotetica semifinale contro o il finalista 2024 Alexander Zverev o la leggenda Novak Djokovic.

R128: Arthur Rinderknech

R64: Atmane/Gasquet

R32: Davidovich Fokina

R16: Fils/Rublev

QF: Draper/Mensik

SF: Zverev/Djokovic

F: Alcaraz / Fritz / Ruud / Musetti

Possibili Quarti di finale: