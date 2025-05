Sinner-Alcaraz, diretta finale Internazionali di Roma: Jannik per la storia

"Sono arrivato qua che volevo fare due-tre partite e invece mi trovo in finale. È incredibile". Con queste parole Jannik Sinner ha commentato l'accesso all'ultimo atto degli Internazionali , dove alle ore 17 affronterà il suo nuovo "vice" Carlos Alcaraz , che da lunedì si accomoderà alle spalle del numero 1. Una finale che riaccende i riflettori sulla rivalità fra i primi 2 tennisti al mondo, e che per l'Italia mette in palio un trofeo che manca dal 1976, quando Adriano Panatta si prese la scena del Foro Italico prima di trionfare al Roland Garros. Ed è proprio a Parigi che il campione azzurro è atteso dopo il 1000 di Roma per celebrare il primo anniversario da leader della graduatoria mondiale.

16:40

Alcaraz, la nemesi e Pechino

Ecco cosa deve sconfiggere Sinner nell'arena di Roma: tutti i dettagli.

16:31

Sinner, Scudetto, Champions e non solo: tra l'epica e Fantozzi

Una maratona multidisciplinare attende tutti gli sportivi: roba da frittatona di cipolle e birra gelata: il commento del Direttore di Tuttosport Guido Vaciago.

16:23

"Non siamo amici": la finale s'infiamma

Alcaraz ha commentato le parole di Sinner sul silenzio dei colleghi tennisti durante la squalifica: "Normale che si senta deluso".

16:15

La coscia e la paura

Jannik ha parlato in conferenza stampa del problema fisico accusato nella semifinale degli Internazionali d'Italia contro Paul: "È dal terzo turno...".

16:07

Riecco il portafortuna Allegri

Max e Jannik, che si erano già incrociati lo scorso anno alle Nitto ATP Finals di Torino, hanno avuto modo di incontrarsi nuovamente, stavolta nella Capitale: QUI TUTTI I DETTAGLI DELL'INCONTRO

15:58

Quota 25 finali per Jannik e Carlos

Sinner e Alcaraz, i primi due tennisti al mondo condividono il traguardo delle 25 finali Atp. Nati entrambi dopo l'anno 2000, sono inoltre i tennisti più giovani a vantare il maggior numero di finali in un 1000: 8 per Alcaraz, che disputa oggi la sua quarta finale sul rosso e 7 per Sinner, per la prima volta all'ultimo atto di un torneo sull'argilla.

15:53

Alcaraz dietro Nadal

La semifinale vinta contro Musetti è stata l’incontro numero 100 in un Masters per Alcaraz, che ha aggiornato il proprio bilancio con 77 vittorie e 23 sconfitte. Numeri che lo collocano alle spalle di Nadal, che ha celebrato il trionfo in un 1000 per 9 volte in carriera, con 83 match vinti sui primi 100: 17 invece le sconfitte. Il numero 2 al mondo ha inoltre eguagliato lo svedese ex numero 1 Atp Stefan Edberg.

15:49

I numeri sul rosso dello spagnolo

Un solo ko sul rosso per Alcaraz, che in questa stagione si è aggiudicato gli altri 13 match. Campione a Monte-Carlo, dove in finale ha sconfitto un infortunato Musetti, si è arreso solo all’ultimo atto di Barcellona contro Rune (il danese è ora in cura da una doppia infezione alla gola e allo stomaco).

15:45

Il montepremi degli Internazionali

È di 985mila euro il montepremi riservato al vincitore del singolare maschile degli Internazionali d’Italia 2025. Il finalista uscente riceverà invece la somma di 524mila euro.

15:41

I precedenti sulla terra

Sinner affronta Alcaraz sulla terra rossa per la terza volta. Il primo precedente rimanda a Umago 2022, dove l’azzurro si è aggiudicato il match in rimonta. L’ultima sfida invece si è disputata invece in semifinale al Roland Garros del 2024, quando lo spagnolo si è imposto al quinto set.

15:36

Italia campione anche nel doppio femminile

Nel mentre, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno trionfato nel doppio femminile. Il tandem azzurro si è aggiudicato la finale contro il duo Veronika Kudermetova-Elise Mertens con lo score finale 6-4, 7-5. Un trionfo che ha visto le neo-campionesse di Roma rimontare per due volte lo svantaggio e chiudere i conti al tie-break del secondo set. Per Paolini, si tratta del secondo trionfo consecutivo dopo la finale di singolare contro Coco Gauff (6-4, 6-2).

15:35

Alcaraz e i top 10 sconfitti al Foro

Sono invece 2 i top 10 sconfitti dal numero 2 al mondo al Foro Italico. Prima del numero 8 Musetti, sconfitto per 6-3, 7(7)-6(4), lo spagnolo ha superato Draper con un doppio 6-4. Agli ottavi, si invece imposto su Khachanov (6-3, 3-6, 7-5) e prima ancora su Djere (7(7)-6(2)), 6-2 e Lajovic (6-3, 6-3)

15:31

Il cammino di Jannik agli Internazionali

A Roma, il numero 1 al mondo ha rotto il digiuno di 3 mesi causa squalifica, esordendo al secondo turno contro Navone. Match vinto per 6-3, 6-4 e che ha rivelato un già previsto allentamento degli ingranaggi nel dritto ma non solo. Così anche contro De Jong, sconfitto per 6-4, 6-2. Il primo banco di prova è stato con il numero 18 Atp Cerundolo, superato anch’esso in 2 set: 7(7)-6(2), 6-3. Poi, la prestazione disarmante che ha annichilito l'amico Ruud con un 6-0, 6-1 e la sbandata nel primo set con Paul poi ribaltato per 1-6, 6-0, 6-3.

15:30

Sinner-Alcaraz: i precedenti

Sinner e Alcaraz si affrontano per l'11ª volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che riporta 6 vittorie per lo spagnolo. Il prossimo numero 2 Atp, è inoltre l'ultimo tennista ad avere sconfitto il campione azzurro. Lo ha fatto nel 2024 sul cemento di Pechino, dove si è imposto al terzo set con lo score 6-7(6), 6-4, 7-6(3). Questi invece tutti gli altri precedenti:

Roland Garros 2024, semifinale: Alcaraz b. Sinner - 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3.

b. Sinner - 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3. Indian Wells 2024, semifinale: Alcaraz b. Sinner - 1-6, 6-3, 6-2

b. Sinner - 1-6, 6-3, 6-2 Pechino 2023, semifinale: Sinner b. Alcaraz - 7-6(4), 6-1

b. Alcaraz - 7-6(4), 6-1 Miami 2023, semifinale: Sinner b. Alcaraz - 6-7(4), 6-4, 6-2

b. Alcaraz - 6-7(4), 6-4, 6-2 Indian Wells 2023, semifinale: Alcaraz b. Sinner - 7-6(4), 6-3

b. Sinner - 7-6(4), 6-3 Us Open 2022, quarti di finale: Alcaraz b. Sinner - 6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5, 6-3

b. Sinner - 6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5, 6-3 Umago 2022, finale: Sinner b. Alcaraz - 6-7(5) 6-1, 6-1

b. Alcaraz - 6-7(5) 6-1, 6-1 Wimbledon 2022, terzo turno: Sinner b. Alcaraz - 6-1, 6-4, 6-7(8), 6-3

b. Alcaraz - 6-1, 6-4, 6-7(8), 6-3 Parigi-Bercy 2021, secondo turno: Alcaraz b. Sinner - 7-6(1), 7-5

Foro Italico, Roma.