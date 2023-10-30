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Under 14 Provinciali: definiti tutti i gironi

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha deliberato la composizione dei gironi del Campionato Under 14 Provinciale.
4 min
Under 14 Provinciali: definiti tutti i gironi

Nella giornata di sabato 28 ottobre, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha deliberato la composizione dei gironi del Campionato Under 14 Provinciale, con Torino che avrà quattro gruppi.

ALESSANDRIA: ARQUATESE VALLI BORBERA - ASCA - ATLETICO ACQUI F.B.C. - AURORACANOTTIERI PIZZERIE – CAPRIATESE - CARROSIO CALCIO - CASSINE - DERTONA CALCIO GIOVANILE - FORTITUDO F.O. – LIBARNA – MONFERRATO - OLIMPIA SOLERO QUATTORDIO - OVADESE SSDARL - POL. FRUGAROLESE.

AOSTA: ATLETICO PONT F.C. - CASTELLAMONTE A.S.D. - E. DE F. SAINT CHRISTOPHE - IVREA BANCHETTE - IVREA CALCIO ASD - POL. GRAND PARADIS - PONTDONNAZHONEARNADEVANCO - RIVAROLESE 1906 S.R.L. - RIVER PLAINE - SAINT VINCENT CHATILLON - SPORTING ISSOGNE 2001 - VALLORCO.

ASTI: A.S.D. ACADEMY SCA - ALERAMICA - AREA CALCIO ALBA ROERO - BUTTIGLIERESE 95 - CITTA DI CASALE - COSTIGLIOLE F.C. - MEZZALUNACALCIO VILLANOVA - MONTEGROSSO ACADEMY F.C. - NUOVA ASTIGIANA CALCIO - S.D. SAVIO ASTI - SCA ASTI - SPARTAK SAN DAMIANO.

CUNEO – Girone A: ATLETICO RACCONIGI - BANDITO SPORTGENTE - BENESE - CHERASCHESE 1904 - LANGA CALCIO - POLISPORTIVA MONTATESE - SALICE - SOMMARIVA PERNO - SOMMARIVESE.

CUNEO – Girone B: AMA BRENTA CEVA - BISALTA - BOVES MDG CUNEO - CARAGLIO CALCIO - FOSSANO CALCIO - SALUZZO - SAN BENIGNO - SANT ALBANO - VALLE PO.

NOVARA: A.S.D. NOVARA CITY FC - BORGOLAVEZZARO - CAMERI CALCIO - CUREGGIO - JUVENTUS CLUB A.S.D. - LIBERTAS RAPID - PERNATESE 1928 - POLISPORTIVA SAN GIACOMO - ROMAGNANO CALCIO A.S.D. - SPORTIVA CALTIGNAGA - VARALLO E POMBIA - VIRTUS MULINO CERANO - 1924 SUNO F.C.D..

TORINO – Girone A: ACADEMY VANCHIGLIA - ACCADEMIA REBAUDENGO TO - AUXILIUM MONTEROSA - BARRACUDA - BORGATA CIT TURIN - CENTROCAMPO - CIT TURIN LDE - DORINA - G.A.R. REBAUDENGO - RAPID TORINO A.S.D. - SAN GIORGIO TORINO - SKILLSTAR - VIRTUS CENISIA.

TORINO – Girone B: ACADEMY ROSTA CALCIO A 5 - ACCADEMIA C. GRUGLIASCO - ACCADEMIA TORINO CALCIO - ALMESE CALCIO - ASD U.C. ALTA VALLE SUSA - ATLETICO ALPIGNANO - AVIGLIANESE - BSR GRUGLIASCO - CASELETTE - GO SPORT GRUGLIASCO ASD - POL. PARADISO COLLEGNO - PRO COLLEGNO COLLEGNESE - RWC LUCENTO STARS.

TORINO – Girone C: ASD REAL VENARIA - AUTOVIP SAN MAURO CALCIO - CALCIO SETTIMO - CASELLE CALCIO - CIRIE CALCIO 1946 - DRUENTINA - FOOTBALL CLUB VOLPIANO - GASSINOSANRAFFAELE - MAPPANESE - SAN MAURIZIO C.SE - SSD REAL ORIONE V. - TORINESE 1894 ASD - VENARIA REALE.

TORINO – Girone D: ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA - ANDEZENO - BACIGALUPO - CAMBIANO - DUOMO CHIERI A.S.D. - FOOTBALL CLUB MIRAFIORI - KL PERTUSA - MIRAFIORI A.S.D. - PECETTO - POLISPORTIVA GARINO - SANTENA 2014 - TROFARELLO 1927 - VIANNEY - VINOVO SPORT EVENTS.

VERBANO CUSIO OSSOLA: ARONA CALCIO - A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906 - BAGNELLA CALCIO 1972 - FOMARCO DON BOSCO PIEVESE - GRAVELLONA SAN PIETRO - S.FRANCESCO - STRESA VERGANTE - VARZESE - VERBANIA CALCIO - VOLUNTAS SUNA.

VERCELLI: ALICESE ORIZZONTI - CANADA - CHIAVAZZESE 75 - CIGLIANO CALCIO - CRESCENTINESE - DUFOUR VARALLO - GAGLIANICO C.S.I. - GATTINARA F.C. - LIVORNO FERRARIS BIANZE - LUPETTIBIANCHI STROPPIANA - PONDERANO - SANTHIA 1903 - VALLE ELVO - VIRTUS VERCELLI.

PINEROLO: ATLETICO VOLVERA CALCIO - BRICHERASIO BIBIANA - CARIGNANO A.S.D. - CHISONE CALCIO - INFERNOTTO CALCIO - ORBASSANO CALCIO - PANCALIERICASTAGNOLE - PEROSA A.S.D. - S.SECONDO A.S.D. - SPORTINSIEME PIOBESI T.SE - TETTI FRANCESI RIVALTA - TORRE PELLICE.

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