MasterChef, festa di compleanno amarcord con Bastianich e Iginio Massari

MasterChef 13 tornerà in onda con una nuova attesissima puntata giovedì 25 gennaio in prima serata su Sky e in streaming su NOW (sempre disponibile on demand e su Sky Go). I concorrenti rimasti in gara dovranno misurarsi con nuove avvincenti prove sotto la guida ed l'implacabile giudizio di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.