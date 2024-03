Pechino Express 2024: Caressa vomita, piccolo incidente per la Fiordelisi

Pechino Express prima puntata: sfide e classifica prima giornata

Tra le diverse prove che le coppie in gara hanno dovuto affrontare anche quella di mangiare la zuppa di tartaruga (che non è stata per niente gradita da Fabio Caressa tanto da vomitarla), la salita di 500 scalini, cercare un kit di oggetti di carta da bruciare, una remata con i piedi (che ha messo in difficoltà tutti i concorrenti e procurato un piccolo incidente alla Fiordelisi), indovinare un quiz e il sempre temutissimo autostop per recarsi da una tappa all’altra. Su come scroccare un passaggio in macchina, il metodo Caressa ha battuto tutti. Il giornalista sportivo ha fatto una proposta imperdibile all'automibilista (e tifoso del Milan) che ha dato a lui e alle figlia un passaggio: "Portaci a Kim Bai e ti darò la maglietta di Giroud autografata". Durante la fase di gioco, il marito e la figlia di Benedetta Parodi hanno potuto approfittare anche della generosità dei Giganti, che gli hanno dato la possibilità di condividere un passaggio automobilistico. A commento del generoso gesto, Fabio ha detto: "Gli sportivi hanno un modo di affrontare la vita diverso. Si chiama fairplay". A dominare la classifica dopo la prima giornata di gara sono stati i Brillanti (coppia formata da Nancy Brilli e Perluigi Iorio), a seguire Italia-Argentina (Antonella Fiordelisi e Estefania Bernal), i Romagnoli (Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi), i Caressa (Fabio e Eleonora Caressa), i Pasticceri (Damiano e Massimiliano Carrara), i Giganti (Kristian Ghedina e Francesca Piccinini), i Fratm (Artem e Antonio Orefice) e le Amiche (Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo)...