Mihajlovic, il ricordo struggente delle figlie: “Fa troppo male. Non saremo mai distanti”

La morte di Sinisa Mihajlovic ha lasciato un vuoto incolmabile. Il guerriero, dopo aver lottato come un leone, non c'è l'ha fatta e a soli 53 anni è andato via. È stato un grandissimo calciatore, ma ancora di più un uomo straordinario e un padre e nonno meraviglioso. All'indomani dell'annuncio del decesso le figlie lo hanno voluto ricordare attraverso i propri profili Instagram. Virginia non riesce a contenere l'immenso dolore: "Il mio cuore oggi è spezzato, in frantumi. La mia anima peggio, e non riesco a continuare a parlare del mio super eroe, per me papà, per voi Sinisa Mihajlovic. Fa troppo, troppo male. È dura papà. È dura. In questo momento di immensa sofferenza avrei solo bisogno di un tuo abbraccio. Non un abbraccio qualsiasi, il tuo. Mischiato al tuo profumo, che, come la tua anima, rimaneva addosso. E chi ti conosce sa a cosa mi riferisco.