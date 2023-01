Vialli, la Sampdoria, la Juventus e il no al Milan: campione dei gentleman

Gianluca Vialli, nell’intervista da Fabio Fazio per presentare il suo saggio “Goals. 98 storie + 1 per affrontare le sfide più difficili” s’è schermito così, «il libro è a cura di Pierdomenico Baccalario. Se non ci fosse stato lui…». Non è vero: Vialli è stato l’unico calciatore a non aver mai sbagliato un congiuntivo, ragiona e parla come un professore. È di modi eleganti, commenta posato, prudente, un signorino. A Cremona gli dicevano che era “il figlio del miliardario”, ma la madre, Maria Teresa, ha sempre risposto: «Siamo borghesi. Mio marito lavora e ha cinque figli grandi; come potrebbe essere ricco? Il modo di fare non dipende dai soldi, bensì dalla tradizione di una famiglia della quale fanno parte ingegneri, professionisti e anche un rettore universitario». Eppure a Cremona, la villa dei Vialli la chiamano ancora Castello. Ma lui, di certo, non se n’è mai approfittato. C’è gente che sgobba, a Cremona, e che suda, facciano gli operai, i liutai o i calciatori. E Vialli, infatti, che abbandona la scuola a sedici anni per dedicarsi completamente al pallone (però non aver conseguito la maturità gli stava sul gozzo e infatti ha poi preso il diploma di geometra nel 1993), nella Cremonese passa dalla serie C1 alla B nel 1981 e dalla B alla A nel 1984. Quando la stagione successiva viene acquistato dalla Sampdoria, che non aveva mai conquistato niente né a livello nazionale né tantomeno internazionale, con i blucerchiati Vialli vince, in otto anni, tre Coppe Italia, una Coppa delle Coppe, lo scudetto del 1991 e una Supercoppa di Lega.