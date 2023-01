Vialli e la Cremonese: il ricordo da brividi del club e il VIDEO emozionante

CREMONA - Stamane la città di Cremona si è svegliata con il lutto nel cuore: uno dei suoi più celebri "figli", Gianluca Vialli, se n'è andato a 58 anni dopo aver lottato a lungo contro la malattia. Tra i bar e per le vie della città lombarda non si parla d'altro: per il sindaco Gianluca Galimberti e i tifosi grigiorossi, sono momenti di enorme tristezza. In onore dell'ex bomber è stato proclamato il lutto cittadino. La Cremonese, invece, lo ha voluto omaggiare con un lungo messaggio sul proprio sito ufficiale: "Ci sono notizie che ti raggiungono anche quando non vorresti mai. Notizie tristi, grigie e fredde come certe mattine d’inverno che dentro ti lasciano dolore e smarrimento. Gianluca Vialli se n’è andato oggi, 6 gennaio, a 58 anni, lasciandoci tutti più soli. Con noi resterà però per sempre quel suo sorriso sornione, da eterno ragazzo. Lo stesso che ha illuminato lo Zini in quel pomeriggio di 4 mesi fa quando, un po’ a sorpresa, Luca si è presentato per l’ultima volta nel suo stadio. Era il 4 settembre e la Cremo affrontava il Sassuolo. L’amore tra Vialli e la maglia grigiorossa è antico e senza fine: profondo come gli amori che si coltivano per un’intera vita. Gianluca è entrato a far parte del vivaio grigiorosso quando ancora era giovanissimo e il suo talento l’ha portato a bruciare le tappe. Era il 10 maggio 1981 quando fece il suo esordio in prima squadra, al Tardini, contro il Parma: campionato di Serie C1, allenatore della Cremo, Guido Vincenzi. Quella partita finì 0-0 e Vialli, non ancora 17enne, talento acerbo della formazione Allievi guidata da Mondonico, subentrò a Bresolin al minuto 81. Quell’istante fissa l’inizio della carriera leggendaria dell’attaccante".