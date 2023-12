“Bevevo 4 litri di Coca-Cola al giorno e abusavo di cioccolato”: l’ex Juve rivela

Da una semplice foto è difficile riconoscere il soggetto in questione. I più attenti sicuramente lo avranno ricordato per le maglie indossate, altri magari lo hanno confuso con altri. Ma quindi avete capito di chi si tratta? Per capirlo ora spieghiamo qualcosa di lui, soprattutto alcune cose particolari.... come la dieta , non proprio da sportivo. Un calciatore che ha saputo ritagliarsi uno spazio importante anche in club rinomati, come il Real Madrid . Un passato anche in Italia e per un anno ha vestito anche la maglia della Juventus. Ma ci torneremo. Ad As l'ex calciatore ha ricordato la sua alimentazione, differente da quella di Ronaldo fatta di riso, pollo e verdure.

L'uomo della dieta particolare...

Quando si pensa alla dieta nel calcio la si associa a quella dell'asso portoghese. Cibo sano, allenamento e vita da sportivo, ma non è così per tutti. Almeno leggendo le parole dell'ex calciatore sicuramente per alcuni la visione di 'dieta' è diversa. "Bevevo molta Coca-Cola - ha detto l'ex Blancos - circa quattro litri al giorno. Per la maggior parte delle persone era troppo non per me" e il motivo è perché "il mio corpo aveva bisogno di zuccheri". Anche se ora ci tiene a precisare che "ho abbassato quel quantitativo". Non solo bevande zuccherine, ma anche dolci: "Ho mangiato tantissima cioccolata". Ma la reale domanda è se tutto questo non abbia influito sulle prestazioni in campo: "Niente affatto, mi faceva stare meglio. Oggi ai giovani che convoco nella nazionale croata gli dico che non dovrebbero farlo". Dall'alimentazione al campo, l'ex bianconero ha parlato anche dell'Italia e dell'Europeo.