Giraudo al Tar, c'è la data: il ricorso fa tremare la giustizia sportiva

Le parole di Rosboch

“La giustizia sportiva per come è costruita da noi è un sistema chiuso a sé - spiega a LaPresse l'avvocato Rosboch -. Una persona ha il titolo di andare in ultima istanza al Tar non per chiedere un annullamento della sentenza ma solo per una tutela risarcitoria. La condanna sportiva rimane e se sei radiato rimani radiato, il problema è che non hai la possibilità di ricorrere a un giudice”. Nel caso in cui la Corte di Giustizia Europea dovesse pertanto dar ragione a Giraudo “lo Stato italiano - conclude l'avvocato - si dovrebbe adeguare e dovrebbe rivedere la legge sull'ordinamento sportivo inserendo delle garanzie e quindi la possibilità di ricorrere a un giudice”.