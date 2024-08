FANTACUP, la Top 11 della 2ª giornata di Serie A

La seconda giornata della Serie A è andata in archivio, con lei anche FANTACUP, gioco targato Tuttosport, in cui tutti gli allenatori hanno potuto (e potranno farlo tutti i giorni) schierare il loro undici per continuare a sfidarsi al gioco più amato dai fantallenatori. Tantissimi i gol e le emozioni di questo nuovo turno di campionato con diverse sorprese (pensiamo a Savona della Juve ), ma anche tante certezze (Calhanoglu dal dischetto per l'Inter). Per questo ecco la Top 11 della 2ª giornata con i giocatori con la fantamedia più alta (comprensiva di bonus). ISCRIVITI SUBITO A FANTCUP E GIOCA ANCHE TU

Serie A, la Top 11 della 2ª giornata del Fantacalcio®

Milinkovic Savic (Torino: voto 7,5/fantavoto 9)

Il portiere del Torino ha salvato i suoi in pieno recupero parando il rigore a Pasalic. Grande freddezza per il serbo che ha intuito l'angolo e neutralizzato il tiro. Un bel nove pieno (ovviamente considerato il bonus).

Savona (Juventus: voto 7/fantavoto 10)

La vera sorpresa di questa seconda giornata di Serie A. Mandato in campo da Motta per le condizioni non proprio positive di Danilo e ha risposto presente. Un gol annullato e poi quello buono di testa ed è tutto suo. Conferma Vlahovic.

Fantacup, i giocatori in cerca di rivincita

Di Lorenzo (Napoli: voto 7/fantavoto 10)

Un gol e mille emozioni per il capitano del Napoli. Con la sua rete ha sbloccato una partita complicata come quella contro il Bologna e poi è scoppiato in lacrime.

Darmian (Inter: voto 7/fantavoto 10)

Inzaghi non può fare a meno di lui lungo la corsia di destra. Per continuità è assolutamente una certezza dell'Inter. Ha segnato il primo gol della partita contro il Lecce.