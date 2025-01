Diretta Inter-Atalanta ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

RIAD (ARABIA SAUDITA) - Alle ore 20 italiane, 22 locali, a Riad (Arabia Saudita) Inter e Atalanta si sfidano nella prima semifinale di Supercoppa italiana. Entrambe le squadre sono in grande forma, con la formazione di Simone Inzaghi che, con la partita di Firenze da recuperare, tallona la Dea, capolista della Serie A insieme al Napoli a +1. Dopo undici successi di fila, invece, i bergamaschi nell’ultimo turno sono stati fermati dalla Lazio all’Olimpico (1-1). Inter e Atalanta si sono già sfidate in campionato lo scorso 30 agosto, con i campioni d’Italia che hanno avuto la meglio con uno schiacciante 4-0, ma gli orobici di Gian Piero Gasperini non avevano ancora ingranato la marcia. Lautaro e compagni hanno vinto le ultime tre edizioni del torneo e con cinque trofei in bacheca Simone Inzaghi è il tecnico che ha trionfano più volte in Supercoppa italiana, le prime due con la Lazio nel 2017 e nel 2019. La vincente se la vedrà contro una tra Juve e Milan nell’ultimo atto in programma lunedì 6 gennaio.