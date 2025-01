Calcio gratis, Unify League, Fancom, le donne e i nuovi media: cosa sarà il 2025

Un’altra tendenza dello sport del futuro, che vedrà nel 2025 un anno chiave, è la diffusione gratuita del prodotto . I nuovi media hanno spiegato al mondo che non c’è solo il pagamento diretto per fare i soldi con i contenuti (che siano musica, film o sport). Gli spettatori del terzo millennio sono molto sensibili alla gratuità del contenuto, soprattutto se sono giovani. E sono assai disponibili a barattarlo con i loro dati personali e con la loro attenzione alle inserzioni pubblicitarie. Per il resto del pubblico, più maturo e/o con più disponibilità economica, che vuole godersi lo spettacolo senza spot e senza intrusioni nella privacy, rimane sempre l’opportunità di una versione premium a pagamento. Basandosi su questo meccanismo ha preso forma il progetto “ Unify ” che è alla base della nuova proposta della Super League (ribattezzata proprio Unify League).

Al di là della battaglia legale (vinta) e politica (in combattimento) con la Uefa, la vittoria della Super League potrebbe arrivare sul terreno economico e tecnologico. Mentre il calcio europeo continua a basarsi su una diffusione televisiva, guadagnando dai contratti con le emittenti (sempre meno inclini a pagare le cifre di una volta), la Super League offre ai club una visibilità mondiale senza precedenti (partite gratis), così come un rapporto diretto con i tifosi che apre strade inesplorate per lo sviluppo commerciale. Insomma non è tanto il format della Unify League che potrebbe travolgere la Champions, ma il modo di diffonderla. Il 2025 sarà l’anno in cui A22, la società che gestisce la Unify League, tirerà le fila del progetto per partire, eventualmente, nella stagione 2026-27. Su questa vicenda bisogna rimanere sintonizzati.

L'anno del Mondiale per Club

A proposito di nuove competizioni, il 2025 sarà anche l’anno del Mondiale per Club, più contestato che atteso finora (vedremo a giugno se salirà l’hype al momento di scendere in campo). È la grande scommessa di Gianni Infantino per estendere il potere della Fifa al mondo dei club, sui quali ha governato finora l’Uefa attraverso la Champions. Il Mondiale per Club è una proposta intrigante, ma a giugno è un po’ come offrire un menu di lasagne e fritto misto a chi ha appena finito il veglione di Capodanno: il calendario intasato impatta sull’appetito dell’appassionato (e la nuova ipertrofica Champions ne sta pagando gli effetti sull’audience delle gare meno sexy) e il 2025 potrebbe essere il momento buono per ripensarlo sul serio, il calendario. Nel frattempo, aspettando il Mondiale per Club, vale la pena ricordare che verrà trasmesso in tutto il mondo da una piattaforma (Dazn) e gratuitamente. Vi dice qualcosa?

Nuove forme di calcio

E se la applicazione Unify potrebbe fare del calcio quello che Whatsapp o altre app hanno fatto della nostra vita, cioè cambiarla radicalmente, c’è chi sta provando a cambiare il modo in cui giocarlo, il calcio. Nuove proposte di pallone hanno preso corpo in questi anni e vedono nel 2025 l’ann o di un’ulteriore espansione. La Kings League dell’ex Barça Gerard Pique è già estremamente popolare in Spagna ed è appena sbarcata in Italia (lo Juventus Stadium ospiterà la finale dei loro “Mondiali” il 12 gennaio). Cos’è? Calcio a sette, con squadre nelle quali si mischiano ex stelle del calcio, tipo Totti, con personaggi dei social network, il tutto condito da gente dello spettacolo, tipo Fedez.

Un circo che mischia calcio e intrattenimento, facile da veicolare sui social e con partite che possono avere colpi di scena come il presidente che gioca un jolly per far succedere qualcosa o scendere direttamente in campo. Insomma, una via di mezzo tra il calcio e il wrestling con tempi più brevi e cose che succedono ogni minuto. In Germania e in Inghilterra si diffonde, invece, la Baller League creata da Hummels e Podolsk: ha una filosofia leggermente diversa e richiama più il calcio da strada. Sette contro sette, tutti ex giocatori o giocatori di terza divisione (calciatori veri, no influencer o affini), venti minuti per tempo giocati a tutta velocità con tecnica da calcio a 5. Sottovalutare la portata di queste iniziative, relegandole a fenomeni passeggeri, potrebbe essere un rischio non piccolo per il calcio “tradizionale”.