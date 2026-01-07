Yildiz, Bastoni ultimo e il rimpianto Juve che fa male: la Top 100 dei più costosi al mondo

Il CIES, l'Osservatorio Calcistico mondiale, ha stilato la lista aggiornata dei 100 giocatori più costosi al mondo. Le valutazioni sono state stilate attraverso un complesso algoritmo statistico, che tiene in considerazione molteplici fattori per estrapolare poi il valore finale. Da Bastoni dell'Inter a Yildiz: sono 5 i giocatori di Serie A, senza dimenticarsi dei tantissimi talenti del calcio mondiale, da Huijsen e Vinicius fino a Yamal.
CIES, la top100 dei giocatori più costosi al mondo
- 100) Alessandro Bastoni (Inter): 62,0 milioni - Il difensore nerazzurro occupa l'ultima posizione di questa classifica
- 99) Alejandro Balde (Barcellona): 62,8 milioni
- 98) Nico Gonzalez (Manchester City): 63,1 milioni
- 97) Dango Ouattara (Brentford): 63,7 milioni
- 96) Jules Koundé (Barcellona): 63,7 milioni
- 95) Mason Greenwood (Marsiglia): 64,0 milioni
- 94) Rodrigo Mora (Porto): 64,1 milioni
- 93) Eduardo Camavinga (Real Madrid): 64,4 milioni
- 92) Amadou Onana (Aston Villa): 64,6 milioni
- 91) Raul Asencio (Real Madrid): 65,2 milioni
- 90) Antonio Nusa (Lipsia): 65,6 milioni - Il giovane talento norvegese ha qualità fuori dal comune e l'Italia lo sa bene...
- 89) Diego Gomez (Brighton): 65,8 milioni
- 88) Raphinha (Barcellona): 65,9 milioni
- 87) Eric Garcia (Barcellona): 65,9 milioni
- 86) Martin Zubimendi (Arsenal): 65,9 milioni
- 85) Eberichi Eze (Arsenal): 66,2 milioni
- 84) Jonathan Burkardt (Eintracht Francoforte): 66,9 milioni
- 83) Malick Thiaw (Newcastle): 67,9 milioni - L'ex Milan in Premier League sta giocando un'ottima stagione, tra i migliori al mondo nel suo ruolo
- 82) Mathys Tel (Tottenham): 68,5 milioni
- 81) Anthony Gordon (Newcastle): 68,9 milioni
- 80) Carlos Baleba (Brighton): 69,4 milioni
Da 79 a 60: c'è anche Pio Esposito
- 79) Ilya Zabarnyi (PSG): 69,7 milioni
- 78) Geovany Quenda (Sporting): 70,1 milioni
- 77) Federico Valverde (Real Madrid): 70,2 milioni
- 76) Lucas Bergvall (Tottenham): 70,4 milioni
- 75) Levi Colwill (Chelsea): 70,5 milioni
- 74) Willian Pacho (PSG): 70,6 milioni
- 73) Bukayo Saka (Arsenal): 70,7 milioni
- 72) Phil Foden (Manchester City): 71,5 milioni - Fino a pochi anni fa era uno dei talenti più promettenti del calcio mondiale. Lo è ancora, ovvio, ma nelle ultime stagioni sta facendo più fatica. Inflessione.
- 71) Milos Kerkez (Liverpool): 72,9 milioni
- 70) Nicolas Jackson (Bayern Monaco): 73,1 milioni
- 69) Rodrygo Goes (Real Madrid): 73,7 milioni
- 68) Yeremyy Pino (Crystal Palace): 74,2 milioni
- 67) Giuliano Simeone (Atletico Madrid): 74,3 milioni
- 66) Antoine Semenyo (Bournemouth): 74,7 milioni
- 65) Francesco Pio Esposito (Inter): 75,0 milioni - Una crescita esponenziale quella dell'attaccante italiano, che è già tra i giocatori più costosi della Serie A. Non a caso ha vinto il premio "Best Italian Golden Boy"
- 64) Alvaro Carreras (Real Madrid): 75,3 milioni
- 63) Gabriel Martinelli (Arsenal): 75,5 milioni
- 62) Ehtan Nwaneri (Arsenal): 75,6 milioni
- 61) Samu Aghehowa (Porto): 75,7 milioni
- 60) Piero Hincapié (Arsenal): 76,0 milioni
Donnarumma il miglior portiere: da 59 a 40
- 59) Tijjani Reijnders (Manchester City): 76,1 milioni
- 58) Noni Madueke (Arsenal): 76,1 milioni
- 57) Aurelien Tchouameni (Real Madrid): 80,0 milioni
- 56) Gianlugi Donnarumma (Manchester City): 81,4 milioni - È l'unico portiere in lista, il migliore al mondo nel suo ruolo
- 55) Declan Rice (Arsenal): 81,9 milioni
- 54) Alejandro Garnacho (Chelsea): 82,0 milioni
- 53) Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco): 83,5 milioni
- 52) Pedro Neto (Chelsea): 84,3 milioni
- 51) Myles Lewis-Skelly (Arsenal): 84,8 milioni
- 50) Vitinha Ferreira (PSG): 84,8 milioni
- 49) Benjamin Sesko (Manchester United): 84,8 milioni
- 48) Jeremy Doku (Manchester United): 84,9 milioni
- 47) Yankuba Minteh (Brighton): 85,1 milioni
- 46) Vitor Roque (Palmeiras): 85,2 milioni
- 45) Luis Diaz (Bayern Monaco): 85,3 milioni - I bavaresi in estate hanno fatto un affare: 8 gol e 6 assist in 14 presenze in Bundesliga
- 44) Nuno Mendes (PSG): 86,5 milioni
- 43) Warren Zaire-Emery (PSG): 86,9 milioni
- 42) Fermin Lopez (Barcellona): 87,7 milioni
- 41) Pablo Barrios (Atletico Madrid): 88,1 milioni
- 40) Bradley Barcola (PSG): 90,2 milioni
Vinicius, Musiala e il rimpianto Huijsen: le posizioni da 39 a 20
- 39) Nico O'Reilly (Manchester City): 90,3 milioni
- 38) Vinicius Junior (Real Madrid): 90,3 milioni
- 37) Dominik Szoboszlai (Liverpool): 90,5 milioni
- 36) Jamal Musiala (Bayern Monaco): 90,8 milioni
- 35) Kvicha Kvaratskhelia (PSG): 91,0 milioni
- 34) Savio Moreira (Manchester City): 91,5 milioni
- 33) Rasmus Hojlund (Napoli): 92,8 milioni - L'attaccante danese è tornato in Serie A ed è tornato a segnare. L'aria italiana deve fargli bene
- 32) Xavi Simons (Tottenham): 93,0 milioni
- 31) Franco Mastantuono (Real Madrid): 94,3 milioni
- 30) Viktor Gyokeres (Arsenal): 94,4 milioni
- 29) Alexander Isak (Liverpool): 95 milioni - In estate è stato tra gli acquisti più costosi del mercato ma fin qui non è riuscito a lasciare il segno e l'infortunio non lo aiuterà di certo
- 28) Josko Gvardiol (Manchester City); 95,3 milioni
- 27) William Saliba (Arsenal): 95,6 milioni
- 26) Moises Caicedo (Chelsea): 98,5 milioni
- 25) Cody Gakpo (Liverpool): 100,3 milioni
- 24) Joao Pedro (Chelsea): 100,5 milioni
- 23) Ryan Gravenberch (Liverpool): 100,6 milioni
- 22) Rayan Cherki (Manchester City): 101,0 milioni
- 21) Enzo Fernandez (Chelsea): 103,7 milioni
- 20) Dean Huijsen (Real Madrid): 108,3 milioni - Ora è tra i difensori più costosi del mondo. E pensare che la Juventus lo ha venduto per meno di 20 milioni
Da Lautaro e Yildiz fino a Yamal: le prime posizioni
- 19) Lautaro Martinez (Inter): 109,6 milioni - L'attaccante dell'Inter è spesso criticato ma resta tra i migliori al mondo.
- 18) Pau Cubarsi (Barcellona): 109,6 milioni
- 17) Cole Palmer (Chelsea): 115,8 milioni
- 16) Estevao Willian (Chelsea): 118,9 milioni
- 15) Nick Woltemade (Newcastle): 120,5 milioni
- 14) Kenan Yildiz (Juventus): 121,0 milioni - Il giocatore più costoso della Serie A è il numero 10 bianconero. Qualità da vendere, trascinatore.
- 13) Jugo Ekitike (Liverpool): 124,1 milioni
- 12) Morgan Rogers (Aston Villa): 125,9 milioni
- 11) Julian Alvarez (Atletico Madrid): 127,5 milioni
- 10) Pedri Gonzalez (Barcellona): 130,0 milioni
- 9) Arda Guler (Real Madrid): 130,3 milioni
- 8) Joao Neves (PSG): 130,6 milioni
- 7) Desiré Doué (PSG): 134,6 milioni
- 6) Florian Wirtz (Liverpool): 135,8 milioni
- 5) Michael Olise (Bayern Monaco): 136,9 milioni
- 4) Jude Bellingham (Real Madrid): 153,1 milioni
- 3) Kylian Mbappe (Real Madrid): 201,3 milioni - Segna così tanto e da così tanti anni che ormai non fa quasi più notizia, ma resta uno dei migliori al mondo
- 2) Erling Haaland (Manchester City): 255,1 milioni - Gol a raffica, il norvegese è un vero e proprio robot. Infermabile in area di rigore
- 1) Lamine Yamal (Barcellona): 343,1 milioni - 18 anni e non sentirli. Il fenomeno spagnolo continua a rompere record: è lui il più costoso al mondo.
