Morata, parla Simeone: "Roma? Per l'Atletico è fondamentale, spero resti"

Al portoghese manca un centravanti capace di difendere il pallone e dialogare con i compagni, di manovra più che d’area di rigore. Per questo Alvaro Morata calzerebbe a pennello nel nuovo assetto tattico provato nell’ultimo periodo in Algarve. L'Atletico è fermo sulla richiesta dei 20 milioni della clausola per l'attaccante e, al momento, ancora nessuna squadra è arrivata a offrire tale cifra. Dall'altre parte c'è la volontà di Simeone di volerlo tenere in rosa: "Per noi è un giocatore importante" ha detto ad As.

Atletico-Morata, futuro e parole Simeone

L'allenatore in una lunga intervista al quotidiano spagnolo ha rilasciato alcune dichiarazioni su Alvaro Morata: "Ha caratteristiche che nessuno dei nostri attaccanti possiede. Deepay è quello che più gli si avvicina, ma gli piace anche venir fuori e legare con la squadra. Alvaro dà profondità, allunga la squadra, è alto e ha un gran colpo di testa. E' fondamentale, speriamo che resti con noi. Ha segnato più reti con noi che con la Juve e questo genera entusiasmo. La squadra ha bisogno del suo gioco". Dalla situazione Morata al mercato: "L'ideale sarebbe non muoversi, ma in realtà tutti si muovono: City, Madrid, Barça... Siamo parte di questa situazione e la interpretiamo nel migliore dei modi. In questo momento il mercato rappresenta il pericolo più grande perché tutto ciò che prepari può svanire. Abbiamo bisogno di un piano A e di un piano B per ciò che potrebbe accadere".

Sui singoli: "Joao Felix? Ho già detto che nessuno è più importante del club. C'è tempo per lui? Non dipende da me, chiedi a lui e al suo rappresentante. Con Griezmann abbiamo un ottimo rapporto ma voglio che giochi bene. Noi gli chiediamo di continuare su questi livelli perché ci dà molto". In chiusura sulla possibilità di vedere Mbappé a Madrid: "Sarebbe importante per la Liga avere un giocatore del suo calibro. Il Real non ha problemi finanziari per permetterselo. Se non è quest'anno sarà l'anno prossimo. Campionato difficile contro di lui? Abbiamo vinto un campionato contro Messi, Iniesta, Alexis, Xavi, Busquets... Ronaldo, Bale, Benzema... È calcio, non nomi".