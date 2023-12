Bellingham, il Golden Boy e i paragoni Real. Ancelotti: "Ha molte cose di..."

Archiviato il discorso Champions League , con la vittoria sul Napoli che ha portato in dote l'aritmetica per il primo posto nel girone, il Real Madrid punta il focus sul campionato. L'ultimo turno ha visto i blancos agganciare in vetta il Girona , ora l'obiettivo diventa diventare capolisti in solitaria. Ma nella conferenza che precede il match contro il Granada , il tecnico delle merengues Carlo Ancelotti ha toccato diversi aspetti interessanti. A partire dal pupillo col numero 5: Jude Bellingham .

Bellingham e il paragone illustre

I paragoni per l'inglese si sono sprecato: l'ex Dortmund, reduce dalla vittoria del Golden Boy e con statistiche che superano anche quelle di CR7 all'inizio della sua avventura a Madrid, sta facendo la differenza in questo avvio di stagione. "Se assomiglia più a Di Stefano, Cruyff o Zidane? Non ho mai visto giocare Di Stefano. Nella conferenza stampa precedente avevo fatto il paragone con Zidane, ma in verità lui mi ha sorpreso così come mi sorprese Kakà la prima volta che l'ho visto. Ha alcune cose di Kakà". Bellingham è uscito malconcio dalla sfida del Bernabeu col Napoli: "Domani è pronto per giocare, è un po' stanco. Ha avuto un piccolo fastidio alla caviglia". Sullo stato di forma strepitoso dell'inglese: "Se ha qualcosa dell'Ancelotti calciatore? Le unghie (ride, ndr). È fantastico, siamo contentissimi di lui". Tante le domande sul classe 2003, ma sono diversi gli argomenti toccati da Ancelotti. Ad esempio quello relativo al suo futuro...