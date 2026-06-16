Rudiger rinnova con il Real Madrid: Mourinho decisivo. Il comunicato ufficiale

MADRID (SPAGNA) - Non solo mercato in entrata, il Real Madrid è impegnato anche a blindare i propri giocatori. Annunciati gli acquisti di Konaté, Dumfries e Bernardo Silva, dopo aver ufficializzato dal Chelsea Marc Cucurella, i Blancos hanno prolungato fino al 2027 il contratto di Antonio Rudiger, il cui accordo con le Merengues sarebbe scaduto a fine mese. Sbarcato al Santiago Bernabeu nell'estate del 2022 proprio dai Blues, il 33enne difensore tedesco avrà così la possibilità di lavorare con José Mourinho, fattore che ha pesato sulla trattativa.
Rudiger dice sì a Mourinho: "Un sogno"
Dopo il successo della sua Germania all'esordio ai Mondiali 2026 contro Curacao (7-1), il classe '93 ha commentato con entusiasmo la sua permanenza al Real Madrid sottolineando la soddisfazione di poter lavorare con lo Special One: "È un sogno".
Nei mesi scorsi il club e l'entourage del giocatore avevano trovato l'intesa per proseguire insieme, pertanto si attendeva solo l'annuncio ufficiale che è arrivato attraverso una nota pubblicata dai Blancos sul proprio sito. Dopo una stagione da "zeru tituli", un termine coniato proprio dal tecnico portoghese, l'obiettivo è quello di tornare a vincere. E con Mourinho in panchina e una campagna acquisti già importante le prospettive ci sono tutte.