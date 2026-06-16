Rudiger rinnova con il Real Madrid: Mourinho decisivo. Il comunicato ufficiale

MADRID (SPAGNA) - Non solo mercato in entrata, il Real Madrid è impegnato anche a blindare i propri giocatori. Annunciati gli acquisti di Konaté, Dumfries e Bernardo Silva , dopo aver ufficializzato dal Chelsea Marc Cucurella , i Blancos hanno prolungato fino al 2027 il contratto di Antonio Rudiger , il cui accordo con le Merengues sarebbe scaduto a fine mese. Sbarcato al Santiago Bernabeu nell'estate del 2022 proprio dai Blues, il 33enne difensore tedesco avrà così la possibilità di lavorare con José Mourinho , fattore che ha pesato sulla trattativa.

Rudiger dice sì a Mourinho: "Un sogno"

Dopo il successo della sua Germania all'esordio ai Mondiali 2026 contro Curacao (7-1), il classe '93 ha commentato con entusiasmo la sua permanenza al Real Madrid sottolineando la soddisfazione di poter lavorare con lo Special One: "È un sogno".

Nei mesi scorsi il club e l'entourage del giocatore avevano trovato l'intesa per proseguire insieme, pertanto si attendeva solo l'annuncio ufficiale che è arrivato attraverso una nota pubblicata dai Blancos sul proprio sito. Dopo una stagione da "zeru tituli", un termine coniato proprio dal tecnico portoghese, l'obiettivo è quello di tornare a vincere. E con Mourinho in panchina e una campagna acquisti già importante le prospettive ci sono tutte.