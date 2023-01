Ronaldo, la Champions col Newcastle? Risponde Howe

È ufficialmente iniziata l'avventura di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr. Il fuoriclasse portoghese è stato presentato alla stampa e giovedì farà il proprio esordio con la formazione araba nel match contro l'Al Taee. L'approdo in terra saudita significherebbe dunque addio alla Champions League, quella stessa competizione che il fuoriclasse lusitano ha vinto per ben cinque volte, quattro con il Real Madrid e una, la prima, con il Manchester United.

Cristiano Ronaldo e la clausola Champions In realtà, però, secondo quanto trapela dai media spagnoli e arabi, ci sarebbe una clausola particolare all'interno del contratto faraonico da mezzo miliardo in due anni e mezzo firmato dal lusitano con la squadra di Riyad. L'Al Nassr (così come altre due società del campionato di massima divisione, visibile solo sulla piattaforma streaming Shahid), infatti, è di proprietà della famiglia reale dell'Arabia Saudita, la stessa che controlla pure il fondo d'investimento PIF, cui fa capo il Newcastle United. Proprio in base a questa connessione, ci sarebbe una clausola che permetterebbe a Ronaldo di trasferirsi in prestito ai Magpies in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Cristiano Ronaldo-Al Nassr: “In Europa lavoro finito. Calcio scadente? Chi lo dice…”