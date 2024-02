Il West Ham si rialza, Bowen fa le fiamme: tripletta al Brentford

Classifica Premier League

Bowen show: si porta il pallone a casa

Man of the match Jarrod Bowen, autore di una tripletta. Tra il 5' e il 7' l'attaccante inglese indirizza già la gara con le prime due reti di serata. Gol e assist, invece, per l'ex Roma Emerson Palmieri. Per gli ospiti vanno a segno Maupay, che sigla il momentaneo 2-1, e Wissa che fissa il punteggio sul definitivo 4-2.