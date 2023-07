Mondiali femminili, Salvai: "Un’Italia all’attacco. Là davanti siamo forti”

«Non la sto vivendo troppo sul personale, non penso a ciò che ho perso, ma mi godo questi giorni fantastici all’interno di un gruppo speciale - le parole del difensore della Juventus in conferenza stampa -: si è creata una grande alchimia fuori e dentro il campo. Forse essere dall’altra parte del mondo e sentirsi un po’ a testa in giù ha favorito questa unione. Qui stiamo condividendo tante esperienze anche extra calcistiche e questa amalgama sono certa la porteremo anche in campo: il ct ce l’ha chiesto dal primo giorno, ma devo dire che tutto è avvenuto in maniera molto naturale».

Juventus Women e Salvai ancora insieme: ufficiale il rinnovo

Salvai e gli obiettivi dell'Italia al Mondiale femminile

Trasmette e rivela grande fiducia per il percorso azzurro a questo Mondiale: «Vedrete una squadra molto offensiva, ma allo stesso tempo pronta a ricompattarsi in fase difensiva - e chi meglio di lei lo può “spoilerare”, visto che, con Linari, è attesa nella coppia centrale titolare -. Stiamo lavorando tanto dal punto di vista tattico e nell’amichevole contro la Nuova Zelanda a cui non avete potuto assistere sono uscite buone cose in termini di automatismi e di modo di impostare il gioco. Novità che ci stanno dando tanti stimoli e che non vediamo l’ora di mettere in pratica nelle gare che contano».

