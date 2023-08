Rubiales, anche l’Onu contro: sessismo nello sport e posizione di potere

ll caso Rubiales continua a catalizzare l'attenzione dei media internazionali e non solo. Dopo la sospensione del presidente della Federcalcio spagnola per aver dato un bacio (senza consenso) sulle labbra della calciatrice Jenni Hermoso durante la finale della Coppa del Mondo femminile , sono tante le reazioni che si sono registrate.

Caso Rubiales, la solidarietà a Jenni Hermoso da Volker Türk

La delicata questione è arrivata persino all'Onu. L'Alto commissario della Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk, tramite un messaggio su X (ex Twitter) ha espresso martedì la sua solidarietà a Jennifer Hermoso sperando altresì che quanto avvenuto "segni un punto di svolta" nel mondo dello sport, dove le donne "continuano ad essere soggette a molestie e abusi sessuali". Ed ancora: "Abbiamo tutti la responsabilità di denunciarli, di lottare contro di loro, e ci uniamo a Jenni Hermoso e a tutti coloro che stanno lavorando per porre fine al sessismo e agli abusi nello sport"...