Messi-Psg, rinnovo in arrivo? Campos: "Stiamo trattando"

Il Paris Saint-Germain sta "attualmente discutendo" un'estensione del contratto di Lionel Messi, che scadrà a giugno 2023. Lo ha confermato il consulente tecnico del club parigino, Luis Campos, assicurando che sarebbe "felicissimo" se l'argentino "potesse continuare" a militare nel PSG. "Siamo in trattativa. Non lo nascondo, mi piacerebbe averlo in questo progetto, in modo che possa continuare con noi", ha dichiarato il portoghese in un'intervista alla rivista Téléfoot, trasmessa domenica dal canale francese TF1. "Sarei felicissimo se continuasse ma, al momento, stiamo parlando per provare ad arrivare a un risultato positivo della trattativa, per continuare ad avere Messi con noi", ha aggiunto. A 35 anni, il sette volte Pallone d'Oro deve decidere cosa fare in futuro, poche settimane dopo avere finalmente raggiunto la vittoria ai Mondiali in Qatar.