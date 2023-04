Szczesny, il futuro con la Juve, i 2 possibili eredi: la situazione aggiornata

Domani contro l’Inter lascerà il posto a Mattia Perin, come da tradizione di Coppa Italia, ma il posto di portiere titolare della Juventus Wojciech Szczesny non sembra avere intenzione di lasciarlo ancora per un bel po’. Almeno fino al 30 giugno 2024, data di scadenza del suo contratto, e forse oltre, vista l’opzione di rinnovo di un anno. Di certo anche contro il Verona ha dato prova di essere perfetto per occuparlo, quel posto, con una classica prestazione da portiere di grande squadra: inoperoso per quasi tutta la partita, ma pronto all’83’ per deviare un sinistro velenoso di Terracciano, salvando vittoria e 13° clean sheet nelle sue 20 presenze in campionato. Intervento peraltro ridimensionato nel dopopartita - «A me sembrava facile...» - quando ha ribadito le sue intenzioni: «Non mi vedo in un altro posto, sono felice qua. Essere alla Juventus mi stimola e non credo giocherò in un altro club importante».