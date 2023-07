Da Gnabry a Mane, pazzesco Bayern! "Tuchel mette tutti sul mercato"

Bayern, da Mané a Gnabry: 11 possibili cessioni

Secondo quanto riportato dalla Bild, infatti, i bavaresi potrebbero dar vita ad 11 partenze nella prossima estate. Alcuni nomi non destano sorprese: Sarr, Nubel, Tillman e Sommer (quest'ultimo in orbita Inter). Tanti, però, anche i big che potrebbero sorprendentemente partire. Ad esempio Mané, che era arrivato con l'intento di sostituire Lewandowski ma si è rivelato una delusione, litigio con Sané annesso. E poi Gravenberch, che potrebbe ricercare spazio altrove, così come Pavard, in scadenza di contratto nel 2024 e, quindi, con il club che potrebbe monetizzare la sua cessione soltanto quest'estate. In lista di sbarco anche Gnabry, che qualche giorno fa ha fatto sognare i tifosi della Juventus per un dettaglio del suo outfit non passato inosservato. Goretzka, nonostante la titolarità, potrebbe andare altrove: non è passata sotto traccia, infatti, la deludente seconda parte di stagione. In partenza anche Sabitzer, lo scorso anno in prestito al Manchester United, e Mazraoui, che secondo il quotidiano tedesco sarebbe stato proposto dal suo management alla Juventus.