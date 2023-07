Bayern, Tuchel parla di Kim senza nominarlo: "Nei prossimi giorni..."

Il Bayern Monaco sta mettendo in atto una vera e propria rivoluzione. I bavaresi, dopo la difficile stagione passata, con una vittoria in Bundesliga a dir poco rocambolesca, hanno deciso di cambiare, e non poco.

In casa Bayern tante le uscite in programma, anche di calciatori top della rosa. Ma non si lavora soltanto alle cessioni, bensì anche alle entrate. Tra queste, oltre a quella di Walker dal City, in programma da tempo, quella di Kim dal Napoli.

Kim al Bayern, Tuchel fa il punto

Una situazione, quella del difensore sudcoreano, che si sta protraendo più del previsto. Ed è per questo che il tecnico dei bavaresi, Thomas Tuchel, ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa, anche in virtù del fatto che in difesa è stato già venduto Lucas Hernandez. Queste le sue dichiarazioni: "Vogliamo sostituire al meglio Lucas Hernandez. Il nome di chi dovrebbe arrivare al suo posto non è un segreto, ma per adesso è meglio che questo nome non lo faccia. A volte potrebbe non aiutare nelle trattative, noi però proveremo ad annunciarlo nei prossimi giorni". Bayern Monaco che, intanto, è anche alla ricerca di una punta. Negli scorsi giorni il tecnico del Tottenham Postecoglou ha fatto chiarezza sulla situazione di Harry Kane, obiettivo primario del club tedesco.