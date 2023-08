"Balogun al Monaco, accordo con l'Arsenal": l'indiscrezione dalla Francia

A lungo accostato all'Inter , poi sullo sfondo l'interessamento del Chelsea, dopo gli infortuni di Nkunku e Chukwuemeka , ma alla fine Balogun ha deciso di tornare in Ligue 1. Dopo l'exploit con lo Stade de Reims di Will Still, con 22 gol e 3 assist nella passata stagione, l'Arsenal ha trovato l'accordo con il Monaco per l'attaccante.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, i due club hanno raggiunto l'intesa di massima per il trasferimento a titolo definitivo del centravanti americano. Il classe 2001 lascerà Londra e i Gunners dove è cresciuto sin dal 2011 nel settore giovanile fino ai vari prestiti e al ritorno per il precampionato estivo svolto con Arteta. La nuova avventura per lui è ancora in Francia.

Balogun-Monaco, i dettagli dell'affare

Folarin Balogun è stato oggetto di mercato in questi due mesi di diversi club, su tutti l'Inter che l'ha inserito nella lista poco dopo la vicenda Lukaku. I costi alti dell'operazione, però, hanno fatto vacillare Marotta e Ausilio che hanno virato poi sulla soluzione low cost come Marko Arnautovic. Cifre che poi sono state confermate, come riportato dal sito francese, con la cessione dell'attaccante dall'Arsenal al Monaco.

L'operazione è stata chiusa sulla base di 45 milioni di euro a cui andranno aggiunti eventuali bonus raggiungibili nel corso della stagione dal classe 2001. L'americano andrà a completare il pacchetto offensivo della squadra allenata da Adi Hutter, che intanto dopo due giornate di campionato è a punteggio pieno con due vittorie contro Clermont e Strasburgo, in cui si è messo in mostra anche l'altro acquisto Zakaria, arrivato in estate dalla Juve.