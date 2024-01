Gudmundsson, la Juve c’è: rischio asta. Da Madrid un nome per Giuntoli

TORINO - Con qualche giorno di ritardo rispetto alle tempistiche preventivate, ma l’attesa è ormai quasi finita. Oggi Filippo Ranocchia è atteso per le visite mediche e poi per la firma: una volta che il centrocampista di proprietà bianconera sarà diventato un giocatore del Palermo, la Juventus potrà sbloccare l’affare Tiago Djaló. Un’operazione, quella per il centrale portoghese, già definita sia con il Lille (che detiene il cartellino del giocatore fino a giugno) sia con il difensore, pronto a partire per Torino. Ma l’ufficialità della cessione di Ranocchia - attesa oggi - sbloccherà l’affare perché i soldi del Palermo che entreranno nelle casse bianconere (4 milioni) serviranno alla Juventus per finanziare la trattativa con il club francese (3,5 milioni più bonus e il 10 per cento della futura rivendita).