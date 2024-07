Chiesa, le strade Juve dalla cessione all’addio forzato: c’è una sola certezza

Quanto vale Chiesa

Quanto vale davvero Chiesa? È il superquiz dell’estate. La domanda da un milione di dollari, come si diceva una volta. Anche per fronteggiare i No Max che hanno alimentato le fake news dell’allenatore che non lo sapeva sfruttare, Allegri ci ha perso la testa. E non solo in senso figurato. Spalletti pensava di aver trovato la soluzione, ma poi nelle quattro partite europee lo ha schierato una volta a destra, una a sinistra, una in panchina e una seconda punta. E ogni volta con un accorgimento particolare per metterlo a proprio agio, tipo il “figlio” Di Lorenzo che gli copriva le spalle senza mai suggerirgli un passaggio obbligato. E pareva di rivedere quel che accadeva alla Juve con l’intelligente Cambiaso nelle stesse situazioni. Vai a testa bassa e fai quel che ti pare, ciò che ti riesce meglio. Basta che salti l’uomo, o almeno provi a metterlo in ansia. In queste ultime frasi non ci sono le virgolette, semplicemente perché non sono frutto nemmeno di qualche labiale catturato dalla panchina. Si tratta di consigli immaginari. Non reali. Semmai realistici, ecco. Perché Federico Chiesa è così: prendere o lasciare, gioca la sua partita “uno contro uno” o più spesso “uno contro tutti”. E da qualche tempo raramente gli riesce come negli anni migliori. Il 7 della Juve diventerà il settimo giocatore fuori rosa? Oppure andrà via e tornerà la carta 7bello, quella che spazzola il campo con l’imprevedibilità del talento? Le domande restano in sospeso, affidate ai giochi senza frontiere del mercato. Se invece si dovesse consultare l’oroscopo, sotto la voce amore: matrimonio in vista, con la giovane signorina Lucia; poi divorzio dalla Vecchia Signora Juve. Per il capitolo lavoro: godetevi il meritato relax, rigenerandovi in vista dello stress di varie opportunità da valutare con calma. Certo che non è granché rassicurante se, per decifrare il futuro, siamo arrivati all’oroscopo. Ma l’attualità di Chiesa è questa. Non era Sinner, ieri. Non è nemmeno Musetti, oggi. Ma proprio come a Wimbledon, qualsiasi notizia può arrivare improvvisa quanto un temporale.