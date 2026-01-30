Benzema-Juve, "Se arriva...": assist Thuram, il pallone virale e la fascia già c'è. Tifosi scatenati

La speranza è sempre l'ultima a morire, soprattutto quando si parla di mercato e possibili acquisti. Basta una frase, un'idea, per solleticare le fantasie dei tifosi. Quelli della Juve alcuni anni fa hanno già visto arrivare a Torino un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo e sperano ora in un altro colpo di livello. Difficile magari, ma non impossibile. L'ultimo sogno? Un ex compagno di squadra di CR7 e ora suo rivale: Karim Benzema. Il francese è in rotta di collisione con l'Al Ittihad visto che la proposta per il rinnovo è stata ritenuta dall'attaccante offensiva. Nonostante le promesse, infatti, il club saudita ha messo sul tavolo un'offerta molto più bassa e per questo il Pallone d'Oro si è escluso da solo dalla rosa e non ha giocato contro l'Al Fateh. Una situazione a dir poco delicata quella di Benzema, ma che per una serie di casualità ha molti punti di contatto con la Juventus. I tifosi lo sognano da quando diversi anni fa ha pubblicato un video mentre si allenava con un pallone bianconero, poi diventato virale. Chissà che ora quel sogno non possa diventare realtà.