Benzema-Juve, "Se arriva...": assist Thuram, il pallone virale e la fascia già c'è. Tifosi scatenati

La speranza è sempre l'ultima a morire, soprattutto quando si parla di mercato e possibili acquisti. Basta una frase, un'idea, per solleticare le fantasie dei tifosi. Quelli della Juve alcuni anni fa hanno già visto arrivare a Torino un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo e sperano ora in un altro colpo di livello. Difficile magari, ma non impossibile. L'ultimo sogno? Un ex compagno di squadra di CR7 e ora suo rivale: Karim Benzema. Il francese è in rotta di collisione con l'Al Ittihad visto che la proposta per il rinnovo è stata ritenuta dall'attaccante offensiva. Nonostante le promesse, infatti, il club saudita ha messo sul tavolo un'offerta molto più bassa e per questo il Pallone d'Oro si è escluso da solo dalla rosa e non ha giocato contro l'Al Fateh. Una situazione a dir poco delicata quella di Benzema, ma che per una serie di casualità ha molti punti di contatto con la Juventus. I tifosi lo sognano da quando diversi anni fa ha pubblicato un video mentre si allenava con un pallone bianconero, poi diventato virale. Chissà che ora quel sogno non possa diventare realtà.
Il commento di... Conceicao
A parlare della vicenda del francese è stato anche l'allenatore dell'Al Ittihad, l'ex Milan Sergio Conceicao: "Bisogna chiedere al club di Karim. Io sono qui per allenare, preparare le partite, ottenere risultati e vincere titoli. Posso solo dire che Karim è un professionista eccellente e un giocatore fantastico, di cui sono orgoglioso come allenatore". Nonostante i 38 anni, quindi, Benzema è ancora in grande forma fisica, parola del tecnico portoghese nonchè padre di Francisco, attaccante della Juventus. Che sia forse un segno del destino?
Benzema alla Juve: lo chiama Thuram
Ma il primo a far nascere questa idea nelle menti dei tifosi della Juventus è stato Khephren Thuram, che al termine della partita contro il Napoli ha detto: "Lui sta bene in Arabia ma se volesse venire siamo contenti (ride ndr)". Benzema a Torino avrebbe la possibilità di giocare insieme al figlio di Lilian, con cui il classe 1987 ha giocato in Nazionale. L'ex difensore era addirittura il capitano della Francia nella partita d'esordio con i Blues di Karim The Dream. Altra casualità che però fa sperare i tifosi bianconeri.
L'idolo di Vlahovic e quella citazione
E se Benzema dovesse davvero venire a giocare con la Juve, il più felice sarebbe Dusan Vlahovic. Il serbo non ha mai nascosto la sua ammirazione per il francese tanto da giocare per un periodo con una fasciatura alla mano simile a quella di Karim diventata iconica. Come se non bastasse la scorsa estate, quando il serbo era infortunato, il classe 2000 sui social ha citato l'ex Real: foto di Karim, immagine di un ghepardo e la scritta "Neuf", nove in francese, come il suo numero di maglia.
Guai a chiamarlo vecchio
"Ci vorrebbe qualcuno che faccia come fa Hojlund che la prende e l'appoggia al centrocampista", queste le richieste di Luciano Spalletti, che ha chiesto a gran voce un attaccante con caratteristiche diverse (si tratta per Kolo Muani e Zirkzee) rispetto a quelli che già ha in rosa. Benzema in questo senso potrebbe essere il giocatore ideale, anche se è riduttivo definirlo soltanto uno 'che fa delle sponde'. Il francese, infatti, è sempre stato un giocatore estremamente tecnico e dotato di colpi e giocate da fuoriclasse totale, ma capace anche di abbassarsi per dialogare con i compagni.
Non a caso ha vinto un Pallone d'Oro e in carriera ha segnato 474 gol e fornito 198 assist. Numeri da fenomeno per un bomber che a 38 anni è riuscito a segnare 8 gol in 14 presenze in campionato. Certo, l'Arabia Saudita non è la Serie A, ma la qualità resta quella di un tempo.
La crisi con l'Al Ittihad
Eppure, nonostante le reti del francesi, l'Al Ittihad nel campionato saudita sta facendo molta fatica. La squadra giallonera è infatti sesta con 31 punti, ben 15 in meno del Al Hilal allenata da Simone Inzaghi. E la situazione è destinata a peggiorare senza Benzema, visto che il secondo miglior marcatore della squadra è l'olandese Begwijn, con appena 5 gol (venticinquesimo nella classifica marcatori saudita). Per il momento la frattura tra Karim e la formazione allenata da Conceicao sembra insanabile e per questo i tifosi bianconeri ci sperano. Anche perchè meglio averlo in squadra che contro, visto che nelle 5 partite giocate contro la Vecchia Signora, non ha mai perso.
Un affare difficile
La Juve non ha fatto offerte ufficiali, anche perchè se il costo del cartellino non è più elevato come un tempo (è valutato circa 6 milioni di euro), garantire le sue pretese contrattuali è tutt'altra storia. Il francese ha ancora 6 mesi di contratto con l'Al Ittihad e chissà che non decida di tagliarsi lo stipendio per tornare in Europa: se così fosse la Vecchia Signora sarebbe molto interessata. Sognare non costa nulla.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
La speranza è sempre l'ultima a morire, soprattutto quando si parla di mercato e possibili acquisti. Basta una frase, un'idea, per solleticare le fantasie dei tifosi. Quelli della Juve alcuni anni fa hanno già visto arrivare a Torino un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo e sperano ora in un altro colpo di livello. Difficile magari, ma non impossibile. L'ultimo sogno? Un ex compagno di squadra di CR7 e ora suo rivale: Karim Benzema. Il francese è in rotta di collisione con l'Al Ittihad visto che la proposta per il rinnovo è stata ritenuta dall'attaccante offensiva. Nonostante le promesse, infatti, il club saudita ha messo sul tavolo un'offerta molto più bassa e per questo il Pallone d'Oro si è escluso da solo dalla rosa e non ha giocato contro l'Al Fateh. Una situazione a dir poco delicata quella di Benzema, ma che per una serie di casualità ha molti punti di contatto con la Juventus. I tifosi lo sognano da quando diversi anni fa ha pubblicato un video mentre si allenava con un pallone bianconero, poi diventato virale. Chissà che ora quel sogno non possa diventare realtà.
Il commento di... Conceicao
A parlare della vicenda del francese è stato anche l'allenatore dell'Al Ittihad, l'ex Milan Sergio Conceicao: "Bisogna chiedere al club di Karim. Io sono qui per allenare, preparare le partite, ottenere risultati e vincere titoli. Posso solo dire che Karim è un professionista eccellente e un giocatore fantastico, di cui sono orgoglioso come allenatore". Nonostante i 38 anni, quindi, Benzema è ancora in grande forma fisica, parola del tecnico portoghese nonchè padre di Francisco, attaccante della Juventus. Che sia forse un segno del destino?