Alaba, Juve convinta: la verità sulle esclusioni e le cifre del possibile colpo

TORINO - Più che una pista concreta e percorribile, una suggestione nata quasi per caso nei discorsi con Pini Zahavi (l’agente di Lewandowski), tra perplessità non di poco conto circa l’età anagrafica e le sue condizioni fisiche. Eppure, la Juve, prima di sfilarsi sul nascere ha scelto di dar credito alla propria curiosità, approfondendo nei dettagli la questione Alaba. Non tanto con il suo entourage, le cui richieste in termini di ingaggio erano già ben chiare: l’austriaco vorrebbe un biennale a 5 milioni netti l’anno. Quanto più con chi ha modo di lavorarci quotidianamente, e che, dunque, ne conosce al dettaglio limiti e velleità. Soprattutto a livello di tenuta, dal momento che negli ultimi due anni è rimasto ai box più e più volte: giusto 9 le presenze stagionali in Liga. Ma i responsi “fisici” sembrerebbero più che positivi, e le recenti esclusioni legate perlopiù a questioni prettamente gerarchiche nell’11 di Arbeloa che, come noto, non vive del miglior equilibrio emotivo.
Calciomercato Juve: Alaba convince
Da qui l’interesse crescente della Juve, a caccia di un centrale di piede mancino abile in fase di costruzione, che possa contendersi il posto con Lloyd Kelly. Non necessariamente un profilo giovane e futuribile: quelli costano cari e la Juve sa di dover concentrare gran parte del budget in altre zone del campo. Vanno benissimo anche giocatori che per quanto “agée” possano dare garanzie tecniche di un determinato tipo. Ancora meglio, se rilevabili a parametro zero.
Alaba, in questo senso, metterebbe d’accordo un po’ tutti, a cominciare da Spalletti, in virtù della sua duttilità tattica; passando poi per lo stesso Comolli, considerando che l’austriaco a giugno andrà in scadenza con il Real. Per il momento, non si è andati oltre la canonica fase dei sondaggi, ma non è da escludere che al termine della stagione la Juve possa farsi avanti con i suoi agenti per discutere di un suo potenziale approdo a Torino.
Difesa Juve: restano vive le piste Aké e Koulierakis
Presto ancora per delineare l’obiettivo prioritario in difesa. Motivo per cui i bianconeri non hanno nessuna intenzione di accantonare le piste che porterebbero a Nathan Aké e Konstantinos Koulierakis. Il primo, ormai ai margini del progetto di Guardiola, spinge per liberarsi dal City (che chiede tra i 10 e i 15 milioni per il suo cartellino); il secondo rientra invece tra gli interpreti più interessanti della Bundesliga, dove si è messo in luce con il Wolfsburg (la Juve ha spedito più vole emissari per visionarlo da vicino) e da cui spererebbe di liberarsi per raggiungere un top club europeo.
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