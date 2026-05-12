Alaba, Juve convinta: la verità sulle esclusioni e le cifre del possibile colpo

TORINO - Più che una pista concreta e percorribile, una suggestione nata quasi per caso nei discorsi con Pini Zahavi (l’agente di Lewandowski), tra perplessità non di poco conto circa l’età anagrafica e le sue condizioni fisiche. Eppure, la Juve, prima di sfilarsi sul nascere ha scelto di dar credito alla propria curiosità, approfondendo nei dettagli la questione Alaba. Non tanto con il suo entourage, le cui richieste in termini di ingaggio erano già ben chiare: l’austriaco vorrebbe un biennale a 5 milioni netti l’anno. Quanto più con chi ha modo di lavorarci quotidianamente, e che, dunque, ne conosce al dettaglio limiti e velleità. Soprattutto a livello di tenuta, dal momento che negli ultimi due anni è rimasto ai box più e più volte: giusto 9 le presenze stagionali in Liga. Ma i responsi “fisici” sembrerebbero più che positivi, e le recenti esclusioni legate perlopiù a questioni prettamente gerarchiche nell’11 di Arbeloa che, come noto, non vive del miglior equilibrio emotivo.